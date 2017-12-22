Muğla'dan 40 ülkeye su kaydırağı ihracatı

ANKARA (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Otel ve eğlence parkları için su kaydırakları üreten Polgün firması, sektörde dünyanın 5'inci firması olarak bugüne kadar 40 ülkede 250 projeye imza attı.

Polgün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güngör, AA muhabirine, firmalarını 2002'de kurduklarını, Muğla bölgesinde 2 fabrikada üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Güngör, 200 kişinin istihdam edildiği fabrikalarında tüm tasarımları kendilerinin yaptığını anlattı.

Türkiye'de otel ve eğlence parkları için su kaydırakları üreten iki firmadan biri olduklarını dile getiren Güngör, firmanın 40 ülkeye ihracat yaptığını söyledi. Çeşitli ölçeklerde 250 yurt dışı projeyi tamamladıklarını aktaran Güngör, bu yıl yaklaşık 3 milyon dolar ihracat gerçekleştireceklerini belirtti.

Sektörde Kanada'nın başı çektiğini ifade eden Güngör, "Dünyadaki rakiplerimize göre daha kaliteli ve daha ucuz üretim yaptığımız için tercih ediliyoruz, bugün sektörde dünyanın 5'inci firmasıyız." dedi.

Marmaris, Antalya, Fethiye gibi turistik bölgelerde, yurt dışında ise Fas, Tunus, Cezayir, İspanya ve Kazakistan'da projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Güngör, "Almanya'da bir firma ile ortaklığımız var. Endonezya, Tayland ve Çin'de temsilcilerimiz, Bulgaristan'da ise ofisimiz var." diye konuştu.

Satış ekiplerinin yabancı ülkelerde turizm ve eğlence sektöründe araştırma yaptığını, 4-5 yıldızlı oteller ve eğlence parklarının yoğunluğuna göre ülkelere yöneldiklerini belirten Güngör, "Türkiye'de ise özellikle deniz olmayan illerde yapılan belediyelerin su parkı projeleri için ihalelere giriyoruz, doğu bölgelerinde çok ciddi projeler var." diye konuştu.

Güngör, reçine transferiyle kaplama (RTM) adını verdikleri, dünyada sayılı firmanın kullandığı, kaydırakların içinin ve dışının kalıcı parlaklığını sağlayan bir teknoloji ile üretim yaptıklarını anlatarak, "En ufak ürünümüz 4-5 bin avro, bir su parkının kurulumu milyonları buluyor. Kurulduğumuz tarihte sektöre girmek büyük bir riskti, yaptığımız yatırımların karşılığını yeni almaya başladık." şeklinde konuştu.

"Büyük projelerin inşası 3 aydan fazla sürüyor"

Talebe ve bölgeye göre kapalı ve açık eğlence parkı projeleri yaptıklarına değinen Güngör, yakın dönemde yurt dışında İran, Kazakistan ve Arnavutluk, yurt içinde ise Kuşadası, Didim, Fethiye ve Antalya'da büyük projelere imza attıklarını belirtti.

Güngör, sektörlerinde üretimin ve montajın kış aylarında yapılıp teslim edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Firmamız önce ihracat için anlaşma düzenliyor, isteğe göre ürünün üç boyutlu tasarımını yapıp onaylatıyor, ardından ürünleri sevk ediyor. Sonrasında montaj ekiplerimiz kurulumu yapıyor. Bu süreç büyük projelerde 3 ayı geçebiliyor." dedi.

Yurt dışında birçok pazar olduğuna işaret eden Güngör, "Türkiye'nin girmediği Güney Afrika, Asya gibi pazarlarda ciddi yatırım fırsatları var, Türk firmaları yurt dışına açılmaktan hiçbir zaman çekinmemeli." ifadesini kullandı.

Güngör, lojistik anlamında özellikle hafta sonu ve tatil günlerinde gümrüklerde sorun yaşandığını, ihracatçıların bu konuda çözüm beklediğini belirtti.