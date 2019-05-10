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Muğla'dan 70 ülkeye balık ihraç ediliyor

- Deniz kültür balıkçılığı üretiminde Türkiye birincisi olan Muğla'dan geçen yıl 70 ülkeye 64 bin 923 ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek 352 milyon 854 bin dolar gelir elde edildi - Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal: "Muğla su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye'de üretim miktarı açısından önemli bir yerde. Avrupa, Rusya ve tüm dünya ülkelerine ihracat yapıyoruz" - Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan: "Muğla, ülkemizde kültür balıkçılığının merkezi durumunda. Yapılan ihracatta her 4 balıktan 3'ü Muğla bölgesinden çıkıyor"

Muğla'dan 70 ülkeye balık ihraç ediliyor
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MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Bin 484 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Muğla'da üreticilere verilen destek ile geçen yıl 70 ülkeye, 64 bin 923 ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek 352 milyon 854 bin dolar gelir sağlandı.

Deniz kültür balıkçılığında geçen sene 94 bin 750 ton üretim ile Türkiye birincisi olan Muğla'da, alabalık, çipura, levrek, minekop, sarıağız üretimi devam ediyor. Fangri, mercan, sinagrit, sivriburun, karagöz ve lahos balıklarının deneme üretimleri ise sürüyor.

Bölgede üretimi yapılan balıklar, tesislerde işleme ve paketleme işlemlerinin ardından Avrupa ve Asya ülkeleri ile dünyanın birçok ülkesine ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Milas'ta belirli bölgelerde son yıllarda açılan artezyenlerden sağlanan acı sularla toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği tesislerinin artış gösterdiğini, 2018'de 93'ü ağ kafeslerde, 158'ı ise toprak havuzlarda olmak üzere 251 işletmede 94 bin 750 ton çipura ve levrek üretildiğini ifade etti.

Bakanlık tarafından verilen desteklerle son 10 yılda 10 kat üretim artışı yaşandığına işaret eden Erkal, "Bölgemizde 82 alabalık işletmesinde geçen yıl 19 bin ton alabalık, 10 kuluçkahanede 405 milyon 500 bin yavru balık üretimi ile 9 bin 839 ton minekop, bin 300 ton da sarıağız üretimi gerçekleştirildi." dedi.

Muğla'da yapılan kültür balıkçılığının milli ekonomiye önemli katkı sağladığına vurgu yapan Erkal, "İlimiz, 94 bin 750 ton üretimle Türkiye deniz kültür balıkçılığı üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiriyor. Muğla su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye'de üretim miktarı açısından önemli bir yerde. Avrupa, Rusya ve tüm dünya ülkelerine ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

- "İhracattan 352 milyon dolar gelir"

Erkal, Muğla’da üretilen balığın yüzde 50'sinin ihraç edildiğini, Avrupa’da tüketilen her 3 balıktan birinin Türkiye'den gittiğini vurguladı.

Muğla'da geçen yıl 64 bin 973 ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek 352 milyon 854 bin dolar gelir elde edildiğini vurgulayan Erkal, kentten başta Avrupa ve Asya ülkeleri olmak üzere 70 ülkeye ihracat yapıldığını dile getirdi.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan da Türkiye'nin 2002 yılından beri su ürünleri sektöründe çok büyük bir aşama kaydettiğini, 2023 hedefinin 1,5 milyar dolar gelir olduğunu bildirdi.

Su ürünlerinin yurt içi ve dışında tanıtımı için çalışma yaptıklarına işaret eden Kızıltan, şunları söyledi:

"Muğla, ülkemizde kültür balıkçılığının merkezi durumunda. Yapılan ihracatta her 4 balıktan 3’ü Muğla bölgesinden çıkıyor. Muğla kıyılarının, ikliminin balık üretimine çok elverişli olması, lezzetli balıklar üretilmesi burada en büyük etken. Şu anda ihracat yapan firmalarımız, standartlarını çok yükseltmiş durumda. Özellikle paketleme, işleme tesisleri Avrupa Birliği standartlarının üzerinde bir üretim yapıyor. Bunlar zaten Amerika’dan, Rusya’dan, Avrupa’dan gelen yetkililer tarafından onaylanıyor. Onaylandıktan sonra ihracat yapabiliyorlar. Her ihracatta balıklar analiz ediliyor. Dolayısıyla Muğla'nın balığı birinci sırada daha sonra İzmir geliyor. Şimdi Mersin ve Karadeniz bölgesinde ihracatçılarımız üretim yapmaya başladı. İnşallah onların da devreye girmesiyle çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz."

Kızıltan, bölgede balık üretiminin yanı sıra, dalgıçlar, kaptanlar, paketleme tesisindeki işçiler, fileto yapanlar, nakliye firmalarında çalışan işçiler ile 25 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

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IhracatMuğlaSu ürünleriTarım Ve Orman Muğla İl Müdürü Şakir Fırat Erkal
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