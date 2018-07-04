Muğla'nın oto ve motosiklet aksesuarlarına ilgisi arttı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, bu yılın ilk yarısında Muğla'nın otomobil ve motosiklet aksesuarı kategorisine ilgisinin yüzde 135 arttığını duyurdu.



Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, oto ve motosiklet aksesuar kategorisi alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, Muğlalı müşterilerinin tercihleriyle ilgili dikkati çeken bilgiler ortaya koydu.



Buna göre, yılın ilk yarısında, Muğla'nın otomobil ve motosiklet aksesuarı kategorisine ilgisi yüzde 135 arttı. En çok alışverişin 30-40 yaş aralığı tarafından yapıldığını belirten Hepsiburada, en çok talebin Bodrum'dan geldiğini açıkladı. Bodrum'u sırasıyla Fethiye, Marmaris, Milas ve Ortaca takip etti.



Erkeklerin kadınlara oranla çok daha fazla alışveriş yaptığını belirten Hepsiburada, en çok ilgi gören kategorileri oto aksesuar, ses ve görüntü sistemleri, lastik olarak sıraladı.





- "Yaz lastiği alanların sayısı 3 kat arttı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, yaz sıcaklarının iyice bastırdığı bugünlerde yaz lastiğine geçilmesi gerektiğine dikkati çekti.



Zorlu kış koşullarına göre tasarlanan ve üretilen kış lastiklerinin, fren ve yol tutuş gibi sürüş emniyeti açısından kritik olan performanslarında yaz döneminde düşüş yaşanabildiğini belirten Erturan, "Bu elbette lastiğin performansına ve yakıt tüketimine de olumsuz etki ediyor. Son yıllarda bu konuda yapılan iletişimin meyvelerini verdiğini ve bu konudaki bilinçlenmenin giderek arttığını Hepsiburada’da yaz lastiklerine gösterilen ilgiden anlayabiliyoruz. Örneğin, Hepsiburada'dan yaz lastiği almayı tercih edenlerin oranı bu dönemde 3 kat artış gösterdi. İlerleyen aylarda da benzer eğilim devam etti." ifadelerini kullandı.



Erturan, ayrıca otomobil aksesuarı ve motosiklet kategorisine olan ilginin en çok 25-35 yaş grubundan geldiğini, il sıralamasının ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Muğla, Konya ve Balıkesir şeklinde gerçekleştiğini aktardı.



En fazla tercih edilen ürünlerin de oto aksesuarları, lastikler ve ses/görüntü sistemleri olduğunu bildiren Erturan, talebin her geçen gün yoğunlaştığı oto aksesuarlarının en fazla rağbet gören ürünlerinin navigasyon cihazı, telefon ve koltuk arkası tablet tutucusu, oto şarjı, güneş perdesi, koltuk kılıfı ve paspas olduğunu kaydetti.



