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Muhammed Mursi'nin vefatı

- ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman: - "Kardeş Mısır’ın yegane seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi haksız yere sürdürülen mahkemesinin duruşmasında hayatını kaybetmiştir. Biz inanıyoruz ki o şehittir"

Muhammed Mursi'nin vefatı
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İSTANBUL (AA) - Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin haksız yere sürdürülen mahkemesinin duruşmasında hayatını kaybettiğini" belirterek, "Biz inanıyoruz ki o şehittir." ifadesini kullandı.

Danışman, Mursi'nin vefatına ilişkin yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Kardeş Mısır’ın yegane seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi haksız yere sürdürülen mahkemesinin duruşmasında hayatını kaybetmiştir. Biz inanıyoruz ki o şehittir. Mursi, emperyalistlerin yoğun ve kanunsuz destekleriyle gerçekleştirilen hain darbe yönetiminin zulmü ve yüksek düzeyli psikolojik gerilimi altında hayatını kaybetmiştir. Bu hayat ve bu vefat bir kez daha zulme karşı hakkaniyet mücadelesi veren tüm insanlara sancak olma seviyesini işaretlemiştir. Yüce Rabb'imizden bu şehadetin kabulünü dilerken, bu vefatın zulümlerin son bulması için büyük bir milat ve uyanış vesilesi olması diliyorum. Rahmet ve mağfiret niyazımızla."


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ASRİAD BaşkanıMuhammed MursiVefat
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