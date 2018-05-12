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Muhasebecilerin işini kolaylaştırıyorlar

Perihan Çimen Mali müşavirlere ücretsiz verilecek olan yeni ürünü Uyum Mali Müşavir programı hakkında bilgiler verdi ve Seda Köse 1 Ocak 2019’daki i-Dönüşüm yeni taslak tebliği, kapsamın genişletilmesi ve e-irsaliye uygulama şeklindeki konulara değindi.

Muhasebecilerin işini kolaylaştırıyorlar

Uyumsoft, yeni ürünü olan EkoTicari lansmanına Adana’dan başladı. Uyumsoft tarafından, 3 Mayıs Perşembe günü, Adana SMMM Odası’nda, “elektronik dönüşüm ve yeni taslağın getirdikleri, e-irsaliye, ar-ge faaliyet destekleri ve Kosgeb destekleri” konularında Digital Dönüşüm semineri düzenledi. Yoğun ilginin olduğu seminere, 100’ü aşkın serbest muhasebeci mali müşavir katıldı.
 
 
 
Uyumsoft’dan Mali Müşavirlere Büyük Destek
 
 Uyumsoft’tan Cafer Uyar’ın açılış konuşmasıyla başlayan Lansman toplantısında, İbrahim Şengül Uyumsoft’un kurumsal sunumunu anlattı, Baykul Cebiş yeni eko-Ticari ürün ailesini tanıttı, Perihan Çimen Mali müşavirlere ücretsiz verilecek olan yeni ürünü Uyum Mali Müşavir programı hakkında bilgiler verdi ve Seda Köse 1 Ocak 2019’daki i-Dönüşüm yeni taslak tebliği, kapsamın genişletilmesi ve e-irsaliye uygulama şeklindeki konulara değindi.
 
Uyumsoft yetkililerinin konuşmalarının ardından, SMMM Haldun Erçıktı Ekonomi Bakanlığı yatırım teşvik belgesi alınması, KOSGEB, AR-GE hibe ve destekleri hakkında bilgi verirken, YMM Mehmet Öner ise, ar-ge faaliyetleri destekleri yatırım teşvik belgesinin alınması, sonrası uygulama ve karşılaşılan sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu.
 

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Uyumsoft’tanAdana’da EkoTicari Lansmanı
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