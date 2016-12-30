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Muhasebecilerin ücret tarifeleri belirlendi

- Defter tutma ücretleri, firmanın bulunduğu il, çalıştırılan işçi sayısı, defterin türü ve sektörler dikkate alınarak 49 lira ile 876 lira arasında değişen tutarlarda uygulanacak - Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi için 74 lira ile 374 lira arasında, Kurumlar Vergisi beyannamesi için 294 lira ile 374 lira arasında ücret alınacak

Muhasebecilerin ücret tarifeleri belirlendi

ANKARA (AA) - Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerinin 2017 yılında uygulayacakları asgari ücret tarifesi belirlendi.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, "2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"ne ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren meslek mensupları, firmanın bulunduğu il, çalıştırılan işçi sayısı, tutulan defterin türü ve sektörler dikkate alınarak 49 ile 876 lira arasında değişen tutarlarda defter ücreti alacak.

İşletme sahipleri gelecek yıl Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi için 74 lira ile 374 lira arasında, Kurumlar Vergisi beyannamesi için 294 lira ile 374 lira arasında, diğer beyannameler için 18 lira ile 251 lira arasında ücret ödeyecek.

Öte yandan muhasebeci ve yeminli mali müşavirlerin, firmaların kuruluş işlemleri, adres, pay devirleri, ana sözleşmeyle ilgili değişiklikler ile diğer değişikliklere ilişkin alacakları asgari ücretler de güncellendi.

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Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret TarifesiSerbest Muhasebecilik
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