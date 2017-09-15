Mühendisi eğit ki ihracat yaşasın

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Bahçeşir Üniversitesi ve Aachen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsünün iştiraki İTA İstanbul işbirliğiyle, tekstil sektöründe Ar-Ge Mühendisleri ve Ar-Ge yöneticileri yetişecek. Üstelik programa katılan gençler eğitimleri sırasında sektördeki şirketlerde çalışarak iş sahibi olacaklar.

Projenin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan İTHİB Başkanı İsmail Gülle, tekstil sektörünün üretim, ihracat ve istihdam açısından Türkiye ekonomisi açısından vazgeçilmez sektörlerinin başında geldiğini belirterek, “Ancak artık dünya Sanayi 4.0’ı konuşuyor. Bu şartlar altında geleneksel tekstil anlayışıyla devam etmek gittikçe zorlaşıyor. Sektörün mutlaka teknik tekstile dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız. Bunun için gerekli olan adımlardan belki de en önemlisini burada atıyoruz. Projeyle sektörde dönüşümü sağlayacak nitelikli ve donanımlı Ar-Ge Yöneticilerini ve Mühendislerini yetiştireceğiz. Önümüzü bu programla yetişen gençler açacak” dedi.

Teknik tekstile geçişi hızlandırmak kaçınılmaz

Türkiye son yıllarda ekonomik olarak hızlı büyümesine karşılık, ne yazık ki ihracatındaki katma değer ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payının sınırlı gelişebildiğine vurgu yapan İsmail Gülle, “Sanayi 4.0’a adaptasyonunu sağlamak ve mevcut yetkinliklerimizi kullanarak teknik tekstillere geçiş sürecimizi hızlandırmamız kaçınılmaz hale geldi. Bunun önündeki en büyük engel ise yetersiz insan kaynağıdır. Türkiye’de verilen desteklerin de katkısıyla 600’ün üzerinde Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor. Tekstil sektöründe bu sayı 30 civarında. Ancak bu Ar-Ge merkezlerinde görev alacak, bu merkezleri yönetecek yeterli insan kaynağı konusunda önemli sıkıntılar yaşanıyor. Proje hem sektörümüzün hem de ülkemizin geleceği için bir dönüm noktası olacaktır. Gençlerimizin bir taraftan çalışırken, diğer taraftan eğitimlerini tamamlayacağı bu proje Türkiye genelin için de bir model olacaktır” diye konuştu.

İhracatta birim fiyatlarımızı yükseltmek zorundayız

Türkiye’nin ihracatının son 5 yıldır 150 milyar dolar bandına sıkıştığını, birim fiyatları bazında kaydedilen düşüşün ise daha da olumsuz bir senaryo oluşmasına neden olduğuna dikkat çeken Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kilogram bazında ülkemizin ihracat birim fiyatı, geride bıraktığımız 2016 yılında çimento sektörü dahil 1,37 dolar oldu. Avrupa Birliği’nin ihracatta KG başına birim fiyatı 2,2 dolar iken Almanya’da bu rakam 3,4 dolara kadar yükseliyor. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüzde ihracat birim fiyatlarımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde 4.5 – 5 dolar seviyelerinde olmasına rağmen bu rakamı daha yüksek seviyelere çıkartmamız gerekiyor.”

Üniversite sanayi işbirliğine gerçek anlamda katkı sağlayacak

Toplantıda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, üniversite – sanayi işbirliğine gerçek anlamda katkı sağlayacak projenin endüstrideki dönüşümü de beraberinde getireceğinin altını çizdi. Yücel, şunları söyledi:

“Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) olarak bu kez Türkiye’nin en önemli sektör temsilcileriyle birlikte, ülkemizdeki endüstriyel dönüşümün geleceğine ışık tutacak bir projeye imza atıyoruz. İTHİB ile Bahçeşehir Üniversitesi’nin bu birlikteliğinin bir eğitim işbirliğinden ziyade, üniversite ile endüstrinin birlikte neler yapabileceğini göstermesi adına fırsat olduğunu düşünüyorum. Birlikte yapılacak bilimsel araştırmalar ve çalışmalar sonucunda bu işbirliğinin tekstil sektörüne önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Ülke olarak “Endüstri 4.0” ve beraberinde getireceği değişime bu ve benzer işbirlikleri ile ayak uydurabileceğimiz inancındayım. Üretimden yönetime, Ar-Ge’den pazarlamaya kadar tüm süreçlerde ‘yeni ekonomi’ anlayışına ve Endüstri 4.0’ın getirilerine uygun insan kaynağı yetiştirilmesi yalnızca sektörün geleceğini değil, Türkiye’nin de ihracat aracılığıyla büyümesini şekillendirecek en önemli unsur. Bu işbirliğinin üniversite – sanayi birlikteliği adına yapıcı ve gerçekçi bir rol model olmasını diliyorum.”

