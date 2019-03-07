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Mühendislik ve sanayi gücü savunma için birleşti

- Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarından STM, OSTİM Teknopark'ta yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alan kiraladı - STM, OSTİM'deki sanayi firmalarıyla kuracağı iş birliğiyle katma değeri yüksek ürünler üretmeyi, TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamayı ve gelişmekte olan pazarlara uygun çözümler üretmeyi hedefliyor

Mühendislik ve sanayi gücü savunma için birleşti
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ANKARA (AA) - OSTİM Teknopark'ta hayata geçirilen iş birliğiyle savunma sanayisindeki mühendislik ve üretim gücü birleştirilerek katma değeri yüksek ürünler üretilecek.

Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarından Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), OSTİM Teknopark'ta yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alan kiraladı.

Kira sözleşmesi imzalanması dolayısıyla OSTİM Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, burada yaptığı konuşmada, STM'yi teknoparkta görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

OSTİM'in Ankara'nın en önemli sanayi ekosistemini oluşturduğunu ve adeta sanayileşmede bir okul işlevi gördüğünü belirten Aydın, şehirdeki büyük sanayi kuruluşlarının yüzde 90'ının bölgeden çıktığını bildirdi.

Aydın, bölgenin aynı zamanda savunma sanayisi başta olmak üzere pek çok ana sanayinin en önemli tedarik merkezi olduğuna dikkati çekerek, OSTİM'in bir şehrin baştan kurulmasını sağlayacak üretim potansiyelini barındırdığını dile getirdi.

Mühendislik firmalarının sıfıra yakın maliyetle projelerini bölgede hayata geçirebileceklerini anlatan Aydın, "OSTİM, sahip olduğu insan kaynağı ve makine, ekipmanlarla büyük bir altyapı sunuyor. Buradan yararlanacak firmalar da bu sayede önemli bir maliyet avantajına sahip oluyor." dedi.

Aydın, STM'nin de OSTİM'deki ekosistemi kullanarak önemli projeleri hayata geçireceğine inandıklarını kaydetti.

Orhan Aydın, "STM'yi burada kiracı olarak görmüyoruz. Önemli bir çözüm ortağı olarak bağrımıza basıyoruz. Buradaki işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

- Milli çözümlerle daha üst sıralara

STM Genel Müdürü Murat İkinci de şirket olarak sanayi, üniversite ve devlet iş birliğini önemseyerek, bu doğrultuda yatırımlar yaptıklarını söyledi.

STM'nin dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer aldığına işaret eden İkinci, daha üst sıralara çıkmak için iş birliklerini güçlendirip milli çözümler oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

OSTİM gibi bölgelerde bulunan firmaların sanayinin kılcal damarlarını oluşturduğunu belirten İkinci, bu firmaları STM'nin sahip olduğu projelere dahil ederek katma değeri zemine yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Aydın ve İkinci, kira sözleşmesini imzaladı.

STM, OSTİM'deki sanayi firmalarıyla kuracağı iş birliğiyle katma değeri yüksek ürünler üretmeyi, TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamayı ve gelişmekte olan pazarlara uygun çözümler üretmeyi hedefliyor.

Şirketin OSTİM Teknopark'taki faaliyetleriyle alt yüklenici ve tedarikçilerin savunma sanayisine uygun kalitede yerli ürün üretmesi ve teknoloji düzeylerinin artırılması konusunda olumlu etki yaratılması da amaçlanıyor.

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OSTİMOSTİM TeknoparkSavunma SanayisiSavunma Teknolojileri Mühendislik Ve Ticaret AŞSTM
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