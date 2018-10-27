Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde süre uzatımı

ANKARA (AA) - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin geçici 1. ve 2. maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe girişi 1 Temmuz 2019 tarihine uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair" tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 1 Ocak 2018 olarak duyurulan tebliğin geçici 1. ve 2. maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe girişi 1 Temmuz 2019 olarak değiştirildi.







