Mükemmel müşteri deneyimi’ne odaklandı!

Sabancı Holding’in teknoloji perakende sektöründeki lider markası Teknosa, 2017 yılı finansal sonuçlarını ve 2018 yılı hedeflerini basın toplantısı ile açıkladı. Teknosa’nın sağlıklı ve istikrarlı büyüme ile değer yarattığını vurgulayan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Teknolojiyi herkes için, her yerde ve her an erişilebilir kılma hedefiyle güçlendirdiğimiz yapımızla 2018’e iddialı bir giriş yapıyoruz. 2018’in, 2017’de olduğu gibi başarılarla dolu geçeceğine inanıyoruz. Yeni Neslin Sabancı’sı olarak teknolojiyi, yenilikçiliği ve gelecek potansiyeli yüksek işleri merkezine alan Topluluğumuzda, Teknosa çok önemli bir değeri temsil ediyor. Sabancı Topluluğu’nun Türkiye’nin geleceğine duyduğu güven ve perakende sektörüne dair vizyonu kapsamında, Teknosa’da insan kaynağı ve teknoloji odaklı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2017 yılındaki yatırımımızı bu yıl ikiye katlayıp 60 milyon TL’ye çıkarıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da sektörde öncü, oyun kurucu konumumuzu sürdürmeye kararlıyız.



Sabancı Topluluğu olarak, enerji, finans, gıda ve teknoloji gibi pek çok farklı sektörde milyonlarca tüketiciye dokunuyoruz ve çok büyük bir perakende tüketici verisine sahibiz. Yüz yüze temas ve teknolojinin yarattığı her kanaldan müşterimizi anlamaya ve ona en iyi servisi vermeye çalışıyoruz. Bu kadar geniş bir perakende yelpazesine sahipken, tüketicinin nabzını bizden daha iyi kim tutabilir ki? 2018 yılında Türkiye’de tüketiciyi en iyi biz anlayacağız ve Teknosa’da önceliğimiz ‘mükemmel müşteri deneyimi’ olacak.”



Türkiye’nin dijitalleşme atağında teknolojiye erişimi kolaylaştıracağız



Perakende sektöründe müşteri her zaman merkezde olsa da teknolojinin oyuna dahil olmasıyla bu durumun farklı bir boyuta taşındığını belirten Ata Köseoğlu, “Mağazalarımız ve teknosa.com’da ağırladığımız müşterilerimiz, dijital dünyadaki gücümüz ve iş ortaklarımız ile çok güçlü bir ekosisteme sahibiz. Müşteriye daha fazla temas edebilmek, tüm kanallarımızda mükemmel müşteri deneyimi sunmak ve yeni müşteriler kazanmak için teknolojinin olanaklarından faydalanıyoruz. Bu çerçevede başta e-ticaret, mobil teknolojiler olmak üzere veri yönetimi ve büyük veri, müşteri ilişkileri yönetimi, mobil ödeme sistemleri, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka alanında fırsatları değerlendiriyoruz. 2018 yılında hedefimiz, fit ve çevik organizasyonumuzla karlı şekilde büyümek. Türkiye’nin dijitalleşme atağında teknolojiye erişimi daha da kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.



Kesintisiz müşteri deneyimine odaklandık



‘Herkes için teknoloji’ felsefesi ile ‘her an, her yerde’ teknoloji alışveriş deneyimini en üst seviyeye getirmek istediklerini ve bu doğrultuda kendilerini devamlı yenilediklerini söyleyen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “2017 yılında daha iyi bir deneyim için yatırımlarımızı hızlandırdık. 2017, omnichannel (çoklu kanal) stratejimiz doğrultusunda müşterilerimize her kanaldan kesintisiz hizmet sunmaya odaklandığımız, müşteri deneyimini 360 derece ele alarak yenilikçi hizmetlerimizi daha da derinleştirdiğimiz bir yıl oldu. 2017 yılında 28 milyon TL seviyesinde yatırım yapmıştık. Bu yıl hem yatırımlarımızı artırıyor hem de hedeflerimizi büyütüyoruz. Kısa vadede, Türkiye’de öncüsü olduğumuz çoklu kanalda müşteri deneyiminde örnek olacağız” şeklinde konuştu.



Her alanda büyüme devam etti



Tüketici teknolojisi ürünleri satışlarının 2017 yılında ciroda yüzde 16 arttığı bilgisini veren Bülent Gürcan, pazara ilişkin olarak, “Akıllı telefonlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hala büyümenin sürükleyicisi konumunda. 2017 yılında Türkiye’de akıllı telefonların hakim olduğu telekom kategorisi yüzde 19 büyürken, pazardan yüzde 42’lik bir pay aldı. Büyük beyaz eşya ÖTV indirimi etkisiyle yüzde 21, tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri yüzde 11 büyüdü. Bilgi teknolojileri kategorisindeki satışlar ise uzun bir aradan sonra oyun özellikli ürünlere talep nedeniyle yılı yüzde 2,5 seviyesinde artış ile tamamladı” dedi.



2017 yılında Teknosa olarak hedeflerini aştıklarını belirten Gürcan, sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda, mağazalarımızdan ürün karmamıza her konuda kendimizi yeniledik. Çoklu kanalda müşterilerimize yaşattığımız deneyimi iyileştirdik. Yaptığımız çalışmalar performansımıza da çok olumlu yansıdı. Türkiye’nin dört bir yanında 110 bin metrekare net satış alanına sahip 204 mağazamızla Türkiye’nin açık ara en yaygın teknoloji perakende şirketiyiz. 2570 kişilik ekiple, yıl boyunca 200 milyona yakın ziyaretçimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerle buluşturduk. Her çeyreğini karlılıkla geride bıraktığımız bir yıl oldu. Aynı mağazalarda yüzde 17 büyüme gerçekleştirdik. 2017 yılı toplam ciromuz 3,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Karlılığımız ise 20 milyon TL’ye ulaştı. Online satış kanalımız teknosa.com, geçen yıla göre satışlarını yüzde 30 artırdı. Çoklu kanal stratejimizle beraber devamlı geliştirdiğimiz altyapımız sayesinde, online alışverişte internetten sipariş edip mağazadan teslim alan müşterilerimizin oranı yüzde 30’a ulaştı. Teknosa mobil aplikasyonundan gerçekleşen satışlarda da bu yıl yüzde 128’lik dikkat çekici bir artış sağladık. Geçen yıla göre, Teknosa’nın mobil platformdaki ziyaretçi sayısı 6 kat arttı.”



Preo’da hedef 300 çeşide çıkmak



Teknosa’nın sektörde markalaşmış ürün ve hizmetlerle farklılaştığına da dikkat çeken Bülent Gürcan, “Bugün Preo, sektörde yürütülmüş en kapsamlı “Private Brand” uygulaması. Akıllı telefon ve akıllı saat ile yola çıktığımız Preo ürün ailesi sürekli genişliyor. Aksesuar, aksiyon kamerası, VR Box, kablosuz şarj üniteleri gibi ürünlerin yanı sıra, çok kapsamlı bir gaming ürünleri yelpazesi Preo çatısı altında yer alıyor. Preo markalı ürünlerimizin çeşit sayısı 200’ü buldu. 2018’de 1 milyon adet Preo ürününü müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi ve ekledi: “Sektöre kazandırdığımız ilkler arasında yer alan mobil iletişim hizmetimiz Teknosacell ile de müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Tek adreste, tek faturada müşterilerimizin hem iletişim hem de sadece telefon değil tüm teknolojik ürün ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Teknosacell abonesi 2017 sonu itibarıyla 170 bine ulaştı. Abonelerimize ve Teknosacell ailesine yeni katılacaklara 2018’de data yoğun, farklı paketler sunmaya devam edeceğiz. Bu yıl faturasız hat da sunarak mobil iletişim portföyümüzü zenginleştirmek istiyoruz.”



Harcamalarımızın yüzde 10’u teknolojiye gidiyor



Teknosa ve DORinsigt işbirliği ile hazırlanan ‘Teknolojik Ürün Kullanma Eğilimi Raporu’na göre 2017 yılı içerisinde Türkiye’deki tüketicilerin toplam harcamalarının yüzde 10’u teknoloji alışverişine gidiyor. Konut, gıda ve ulaşım giderlerinin ardından dördüncü sırada yer alan teknoloji harcamaları, bu yönüyle de dikkat çekiyor. 29 Ocak – 5 Şubat 2018 tarihleri arasında ABC1C2 segmentine mensup 1000 kişi ile yapılan araştırmaya göre, 2017 yılında en çok para harcanan teknoloji ürünü yüzde 41 ile cep telefonları olurken, bunu sırasıyla TV, beyaz eşya, bilgisayar, küçük ev aletleri ve oyun harcamaları takip ediyor. Araştırmanın diğer dikkat çeken sonuçları ise şöyle;

Teknoloji alışverişi ayda ortalama bir kez yapılıyor.

Erkekler, kadınlara oranla daha sık teknoloji alışverişi yapıyor.

2018 yılında, tüketiciler gelirlerinin ortalama yüzde 16’sını teknolojiye harcamayı planlıyor. En fazla hangi ürüne harcarsınız sorusunun yanıtı ise yüzde 45 ile cep telefonu oluyor.

Tüketicilerin yeni yılda değiştirmek istedikleri ürünlerin başında yüzde 50 ile cep telefonu geliyor. Bunu yüzde 24 ile televizyonlar takip ediyor.

Teknoloji alışverişlerinde kadınlar daha çok mağazaya gitmeyi seçerken, erkekler ise yoğunlukla internetten alışveriş yapıyor.

Alışveriş yolculuğunda kanal seçimlerinde internetten karar verip, mağazadan satın alma eğilimi yüzde 40 ile en yüksek paya sahip. 2018’de internetten alışveriş yapmayı düşünenlerin sayısı artıyor.

Tüketicileri en çok heyecanlandıran yeni teknoloji ise yüzde 48 ile ‘yapay zeka’ oluyor. VR (Sanal gerçeklik) ve 3 boyutlu yazıcılar da tüketicilerin heyecanla bekledikleri teknolojiler arasında yer alıyor.

TEKNOSA Hakkında

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 2000 yılında, teknoloji perakendeciliği sektöründe; elektronik, bilişim, iletişim, kişisel bakım ve optik alanlarında satış ve pazarlama platformu oluşturmak üzere, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde kurulmuştur. Teknosa, konusunda uzman çalışanlarıyla teknoloji alanında en doğru ürünü, en uygun fiyat ve en üstün hizmet kalitesi ile bütünleştirerek tüketicilere sunmayı hedefleyen bir perakende zinciridir. Türkiye’de teknoloji perakendeciliğinde hizmet veren ilk ve en yaygın mağaza zinciri olan Teknosa, bugün mağazaları, teknosa.com ve mobil platformlarıyla çoklu kanalda kesintisiz hizmet vermektedir. Teknosa, Teknosacell markasıyla mobil hat ve iletişim hizmeti veren tek teknoloji perakende şirketidir. Daha detaylı bilgiye www.teknosa.com adresinden ulaşabilirsiniz.