Mülk almak isteyene yol göstermek önemli

İstanbul Ticaret Odası (İTO), gayrimenkul sektörünü ve yatırım süreçlerini anlatmak için yayınladığı rehberin tanıtım toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, çok kıymetli bilgilerin yer aldığı rehberin sadece yabancılara değil yerlilere de yol göstereceğini söyledi.

Demirtaş, Mütekabiliyet Yasası sonrası 184 ülke vatandaşının Türkiye'den taşınmaz aldığını kaydederek, yapılan hukuki düzenlemelerle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelmesinin ve önemli bir döviz girdisinin sağlandığını anlattı.

Türkiye'yi yakından tanıyan ve ülkede temasları olanlar haricinde yabancıların gayrimenkul edinimi için bazı alanlarda grilik yaşanabildiğini dile getiren Demirtaş, "Rehber fluluğu ortadan kaldıracak ve herkes için açık ve şeffaf bir yol haritası ortaya koyacak." dedi.

Demirtaş, "Mütekabiliyet Yasası yürürlüğe girmeden önce toplam 54 bin 627 kişi ülkemizden taşınmaz edinmişken, o tarihten itibaren 234 bin 7 kişi taşınmaz edinmiştir. Karşılıklılık ilkesinin kaldırılmasının ardından yabancı yatırımcıların ülkemizden gayrimenkul talepleri artmış, her kıta ve her ülkeden birçok yabancının ülkemize yatırım kararı almıştır." diye konuştu.

Vatandaşlık hakkı imkanı verilmesi gibi yapılan teşvik ve düzenlemelerle birlikte yabancıların ilgisinin artarak sürdüğünü ifade eden Demirtaş, salgın döneminde dahi gayrimenkul satışlarının yükseliş gösterdiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, İTO ve GİGDER iş birliğiyle hazırlanan İstanbul'da Mülk Edinme Rehberi'ne ve Home Turkey Home markasıyla yapılan çalışmalara değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizde gayrimenkul edinimine ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi, ülkemizde yaşama kararı alan kişilere sağlık, eğitim ve iş olanakları gibi ülkemizi tanıtacak bilgilerin genel olarak farklı dillerde ifade edilmesi, Türkiye'nin tanıtımı ve sektörün gelişimi açısından oldukça önem taşımaktadır. Rehberin hem yurt dışı hem yurt içi için inanılmaz bir değer üreteceğine inanıyorum. Bu kapsamda gerek bakanlığımız gerekse sizler tarafından hazırlanan markaların eş güdümlü çalışarak gayrimenkul sektörüne oldukça faydalı katkılar vereceğine inancım tam."

Demirtaş, yabancıya gayrimenkul satışının ihracat sayılmasına ilişkin bir yorum üzerine, yabancılara satış konusunda siyaseten bir algı bozukluğu olduğunu, o yüzden bu alandaki önemli yatırımların çok gündeme gelemediğini anlattı. Demirtaş, tanıtım eksikliğinin giderilmesiyle ilgili gerekli notu aldıklarını ve bu konuda çalışma yapabileceklerini bildirdi.

