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Multinet Up'la bireysel emeklilik başlatanlar kazanıyor

Multinet Up, kullanıcılarına sunduğu fayda ve avantajları Fibaemeklilik ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle bireysel emeklilik alanına taşıyor.

Multinet Up'la bireysel emeklilik başlatanlar kazanıyor
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Multinet Up, kullanıcılarına sunduğu fayda ve avantajları Fibaemeklilik ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle bireysel emeklilik alanına taşıyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Fibaemeklilik ile Multinet kullanıcılarına özel bir kampanya başlattı. Multinet Up ve Fibaemeklilik'in iş birliği kapsamında Fibaemeklilik Sadakat Emeklilik Planı Multinet Up Grubu altında bireysel emeklilik sözleşmesi başlatan MultiPay kullanıcılarına, Multinet Up, 200 TL hoş geldin hediyesi ve sözleşmeler devam ettiği sürece her yıl 3 bin 500 TL’ye kadar TATLIPARA hediye edecek.

Kampanyadan faydalanmak için öngörülen aylık minimum katkı payı tutarı ise 200 TL olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Multinet UpBireysel EmeklilikFibaemeklilik
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