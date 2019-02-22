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Multinet Up tüm seyahat işlemlerini dijitalleştiriyor

- Multinet Up, Akdeniz Pe-Tur Turizm ile iş birliği yaparak MultiTravel Kurumsal Seyahat Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdi

Multinet Up tüm seyahat işlemlerini dijitalleştiriyor
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İSTANBUL (AA) - Multinet Up, akıllı seyahat yönetim platformu MultiTravel ile kurumsal müşterilerine tüm seyahat hizmetlerini tek çatı altında gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Şirketten yapılana açıklamaya göre, Multinet Up, 2007 yılında BiletBank markası adı altında Online Seyahat Acentesi olarak kurulan Akdeniz Pe-Tur Turizm ile iş birliği yaparak MultiTravel Kurumsal Seyahat Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdi.

Multinet Up, kurumsal müşterilerinin tüm seyahat işlemlerini MultiTravel Kurumsal Seyahat Yönetim Sistemi ile dijital platform üzerinden gerçekleştirirken, seyahat giderleri kontrolünü kolaylaştırıyor.

Akıllı seyahat platformu MultiTravel, kurum çalışanları için onay yapısı ve kural motoru ile limitler ve kurallar belirlenebilmesine imkan tanıyan yenilikçi bir kurumsal seyahat platformu olarak öne çıkıyor.

Şirket seyahat prosedürlerinin platformda tanımlı olması sayesinde kurum çalışanı, ne kadar zaman önce, hangi fiyat limitinde bilet satın alabileceğini biliyor. Böylece kurumsal müşteriler seyahat maliyetlerini kontrol edebiliyor ve uygun fiyatlarla seyahat ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Kurum çalışanlarının 7/24 online hizmet alabilecekleri biletleme platformu, çalışanlara avantajlı fiyatlarla yurt içi ve yurt dışı uçak bileti seçeneklerini sunuyor.

Yurt içi konaklama hizmetine sahip platform, haziran ayında 300 binin üzerinde yurt içi ve yurt dışı otel portföyü ile en geniş otel ağına sahip dijital konaklama platformu haline gelecek. Ayrıca uygun fiyatlı araç kiralama ve havalimanı otel transferi ağını da sunduğu hizmetlere dahil edecek.

Online acenteciliğin tecrübeli ismi BiletBank ve hizmet kalitesini sürekli artırmaya dayalı müşteri odaklı anlayışı ile Multinet Up'ın iş birliği sonucunda ortaya çıkan sistem, müşterilerini Türkiye ve uluslararası seyahat pazarında son teknoloji yeniliklerle buluşturacak.

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