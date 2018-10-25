Multinet Up ve Hotiç’ten sonbahar fırsatı

İSTANBUL (AA) - Multinet’in mobil uygulaması MultiPay ile kullanıcılar artık oluşturdukları sanal kartlar ile bakiyelerini Hotiç’te değerlendiriyor.

Multinet açıklamasına göre, MultiPay üzerinden Hotiç mağazalarında geçerli sanal kartını oluşturan kullanıcılar, mağazalarda yüzde 70’e varan indirime ek olarak, yükledikleri her 100 TL için 15 TL hediye kazanıyor.

Multinet Up’ın hızlı ve güvenli ödeme seçeneği sunan yeni nesil mobil cüzdanı MultiPay üzerinden sanal kart yaratma ve para yükleme fonksiyonu ile fiziksel karta ihtiyaç olmadan avantajlı kampanyalara dahil olarak hem kazanç sağlamak hem de kolaylıkla alışveriş yapabilmek mümkün oluyor. 31 Kasım tarihine kadar geçerli olacak kampanyada, Hotiç mağazalarındaki yüzde 70’e varan indirime ek olarak, bireysel sanal kartını oluşturanlar yapacakları her 100 TL bireysel bakiye yüklemesine 15 TL hediye kazanma şansı yakalayacak.

Türkiye’nin 81 ilinde, 21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 40 bin üye işyeri ağı bulunan Multinet Up, iş ortaklarının yemek giderlerinden akaryakıta, araç kiralamadan toplu satın almaya, uçak biletinden kargo ihtiyacına kadar tüm gereksinimleri için çözümler sunuyor.

Şirket çalışan çözümleri kapsamında sunulan, Türkiye’nin ilk kurumsal hediye kartı Multinet Gift kurumlara vergi avantajı ve operasyonel kolaylık sağlarken diğer taraftan prim ödemeleri, yan hak ödemeleri, hediye gibi farklı birçok amaç için kullanılabilme esnekliği barındırıyor.