Multinet Up ve Koton iş birliği kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - Multinet Up kullanıcıları artık bakiyelerini moda ve giyim markası olan Koton'da değerlendiriyor.

Multinet Up'dan yapılan açıklamaya göre, MultiPay üzerinden Koton mağazalarında geçerli sanal kartını oluşturan kullanıcılar, yükledikleri her 100 lira için 10 lira kazanıyor.

Multinet Up'ın hızlı ve güvenli ödeme seçeneği sunan mobil cüzdanı MultiPay üzerinden sanal kart yaratma ve para yükleme fonksiyonu ile fiziksel karta ihtiyaç olmadan avantajlı kampanyalara dahil olarak hem kazanç sağlamak hem de kolaylıkla alışveriş yapabilmek mümkün oluyor.

30 Eylül 2018 tarihine kadar geçerli olacak kampanyada, tüm MultiPay kullanıcıları oluşturdukları sanal kart ile tek seferde yaptıkları her 100 lira bireysel bakiye yüklemeye 10 lira hediye kazanma şansını yakalayacak.

Türkiye'nin 81 ilinde, 21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 40 bin üye iş yeri ağı bulunan Multinet Up, iş ortaklarının yemek giderlerinden akaryakıta, araç kiralamadan toplu satın almaya, uçak biletinden kargo ihtiyacına kadar tüm gereksinimleri için çözümler sunuyor.

Şirket çalışan çözümleri kapsamında sunulan, Türkiye'nin ilk kurumsal hediye kartı Multinet Gift kurumlara vergi avantajı ve operasyonel kolaylık sağlarken diğer taraftan prim ödemeleri, yan hak ödemeleri, hediye gibi farklı birçok amaç için kullanılabilme esnekliği barındırıyor.