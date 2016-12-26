Multinet Up'lılara Meal Box'tan yüzde 50 indirim

İSTANBUL (AA) - Multinet Up kullanıcıları 14 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında Meal Box'tan verecekleri yemek siparişlerinde yüzde 50 indirim kazanıyor.

Şirket açıklamasına göre, Multinet Up, Meal Box ile iş birliğine giderek kullanıcılarına ofislerinden çıkmadan sıcak ev yemeğini yüzde 50 indirimli alma fırsatı sunuyor.

Kullanıcılar, Meal Box çağrı merkezini arayarak Multinet50 kodu ile verecekleri 3 kişi ve üstü Meal Box haftalık abone paketi siparişlerinde anında yüzde 50 indirim hakkı kazanıyor. Tek kişilik özel termoslu kaplarda gelen öğle ya da akşam yemekleri, tazeliği kaybolmadan 3 saat boyunca tüketilebiliyor.

Ev ya da ofisten çıkmadan sıcak ev yemeği yeme ayrıcalığı sunan Meal Box öğle yemeklerini 11.00-11.30 akşam yemeklerini ise 18.00-18.30 saatleri arasında servis ediyor.