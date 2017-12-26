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Multinet Up'tan bireysel sanal kart

- Multinet Up'ın yeni geliştirmesi sayesinde kullanıcılar, artık bireysel sanal kart oluşturabilecek ve kartın içerisine istenilen tutarda bakiye yüklemesi yapabilecek

Multinet Up'tan bireysel sanal kart

İSTANBUL (AA) - İnovatif yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, artık bireysel olarak da kullanılabilecek.

Şirket açıklamasına göre, bireysel kullanıcılar, sanal kart oluşturarak kendi bakiyesini yönetebilecek. İlk etapta bireysel sanal kart avantajlarından sadece Multinet kartı olanların yararlanabileceği sistem, kullanıcılarına birçok avantaj ve kampanyadan kazanç sağlıyor.

MultiPay üzerinden sanal kart yaratma ve para yükleme fonksiyonu ile fiziksel karta ihtiyaç olmadan avantajlı kampanyalara dahil olarak hem kazanç sağlamak hem de kolaylıkla alışveriş yapabilmek mümkün oluyor.

MultiPay uygulaması üzerinden oluşturulan, Divarese, Hatemoğlu, Hotiç, QUE ve Network markalarında geçerli yılbaşı kartı her 100 lira yüklemeye 15 lira kazandırırken, kullanıcılarına avantajlı alışveriş keyfi sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Multinet Up
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