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Multinet Up'tan kampanya

- Multinetliler, 3. nesil kahvecilerde yapacakları harcamada yüzde 10 TATLIPARA kazanıyor

Multinet Up'tan kampanya
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İSTANBUL (AA) - Multinet Up'ın sadakat programı TATLIPARA, bu kez 3. nesil kahve noktalarında kazandırmaya devam ediyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up'ın mobil uygulaması MultiPay üzerinden, bulundukları 3. nesil kahve noktasını seçerek "Bugün Buradayım" diyen Multinetliler, 15 lira ve üzeri ilk harcamalarında yüzde 10 TATLIPARA kazanıyor.

Kampanya, yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Kampanyanın geçerli olduğu kahve noktaları Moc Karaköy, Cup Of Joy'un Zorlu Center, Bebek, Vadi İstanbul, İstanbul Modern şubeleri, Petra Coffee'nin Kanyon, Teşvikiye, Akmerkez, Esentepe ve Sarıyer şubeleri ile Coffeeshop Company'nin Carousel AVM, Axis, Özdilek ve Tahtakale şubeleri olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Multinet Up
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