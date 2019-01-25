Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul dünya mersin
Hoover’den A++ kurutma teknolojisi
Çamaşır kurutmanın tasarruflu yolu
Renault'da yeni atama
Renault'da yeni atama
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart

Multinet Up'tan kitapseverleri mutlu edecek kampanya

- 31 Ocak'a kadar sürecek özel indirim kampanyası, tüm kitapsever Multinetlileri bekliyor

Multinet Up'tan kitapseverleri mutlu edecek kampanya
banner17

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, yeni yılda farklı alanlarda kullanıcılarına sunduğu birbirinden ayrıcalıklı kampanyalara şimdi de Hepsiburada.com iş birliği ile devam ediyor.

Multinet Up açıklamasına göre, Multinet Up yeni yılı, gülümseten yepyeni bir kampanya ile daha renklendiriyor. Multinet kart sahipleri, Hepsiburada.com ile birlikte gerçekleştirilen kampanya kapsamında, alışveriş sitesindeki seçili kitaplarda yüzde 10 ekstra indirim kazanıyor.

Seçili kitaplardaki indirimlere ek olarak sunulan yüzde 10 indiriminden yararlanmak için Multinet Up’ın mobil uygulaması MultiPay üzerinden, tanımlı indirim kodunu almak yeterli.

31 Ocak'a kadar geçerli olacak kampanya, tüm kitapseverlere "iyi ki Multinetliyim" dedirtmeye devam ediyor. Multinet Up, kitap okumanın keyfini ikiye katlamak isteyen tüm üyelerini, bu okursever kampanyadan yararlanmaya davet ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Multinet Up
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1