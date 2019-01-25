Multinet Up'tan kitapseverleri mutlu edecek kampanya

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, yeni yılda farklı alanlarda kullanıcılarına sunduğu birbirinden ayrıcalıklı kampanyalara şimdi de Hepsiburada.com iş birliği ile devam ediyor.

Multinet Up açıklamasına göre, Multinet Up yeni yılı, gülümseten yepyeni bir kampanya ile daha renklendiriyor. Multinet kart sahipleri, Hepsiburada.com ile birlikte gerçekleştirilen kampanya kapsamında, alışveriş sitesindeki seçili kitaplarda yüzde 10 ekstra indirim kazanıyor.

Seçili kitaplardaki indirimlere ek olarak sunulan yüzde 10 indiriminden yararlanmak için Multinet Up’ın mobil uygulaması MultiPay üzerinden, tanımlı indirim kodunu almak yeterli.

31 Ocak'a kadar geçerli olacak kampanya, tüm kitapseverlere "iyi ki Multinetliyim" dedirtmeye devam ediyor. Multinet Up, kitap okumanın keyfini ikiye katlamak isteyen tüm üyelerini, bu okursever kampanyadan yararlanmaya davet ediyor.