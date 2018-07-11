Multinet Up'tan NN Hayat ve Emeklilik ile yeni iş birliği

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, NN Hayat ve Emeklilik ile gerçekleştirdiği yeni iş birliği kapsamında müşterilerine insan kaynakları operasyonlarında önemli avantajlar sunuyor.

Multinet Up'dan yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen iş birliğiyle Multinet Up müşterileri Kolay İK kampanyasından faydalanabilecekken, şirketlerin 45 yaş altındaki çalışanları ise Otomatik Katılım Sistemi'ne dahil olup avantajlı bireysel emeklilik fırsatından yararlanabilecek.

Türkiye'nin 81 ilinde, 21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 37 bin üye işyeri ağı bulunan Multinet Up, çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere 18 ülkede faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, Kolay İK kampanyasına katılan Multinet Up iş ortaklarının 45 yaşın altındaki tüm çalışanları, Otomatik Katılım Sistemi’ne katılıp birikimlerini değerlendirerek emeklilik döneminde ek bir gelire sahip olabilecekler.

Kolay İK kampanyası kapsamında, şirketler bir yıl boyunca Kolay IK personel yönetiminden ücretsiz faydalanarak izinler, bordro, avans ve harcamalar, zimmetler, özlük bilgileri, yemek kartları ve daha birçok süreci online bir şekilde yönetebilecekler.

Şirketlerin İK operasyonlarında kullandığı tüm karmaşık programların tek bir sistem üzerinden yönetilmesine imkan sağlayan Kolay İK sistemi, çalışanların özlük bilgilerinden zimmet yönetimine, maaş geçmişi ve banka bilgilerinden performans değerlendirmesine kadar pek çok iş sürecini pratik bir hale getiriyor.

Multinet Up müşterileri, Kolay İK entegrasyonuyla birlikte şirket çalışanlarına dair tüm bilgilere, bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet üzerinden kolayca erişebilecek.

31 Ağustos 2018 tarihine kadar geçerli olacak kampanyaya, çalışan sayısı 10 – 49 arasında olan şirketler 1 Temmuz 2018 itibarıyla katılabilecek.