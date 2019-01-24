Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa food istanbul Cemalettin Sarar
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti

Multinetlilere Emaar Akvaryum'da yüzde 30 indirim kampanyası

- Multinet kart sahipleri, Emaar Akvaryum'a girişlerde yüzde 30 indirimden faydalanabilecek

Multinetlilere Emaar Akvaryum'da yüzde 30 indirim kampanyası
banner17

İSTANBUL (AA) - Yeni yılda ayrıcalıklar dünyasından faydalanan Multinetlilere özel Emaar Akvaryum’a giriş ve tüplü dalışta geçerli yüzde 30 indirim sunuluyor.

Multinet Up açıklamasına göre, şirket, yeni yılın ilk kampanyasını özellikle ailelerin rağbet gösterdiği akvaryum ve tema parkı konseptiyle Emaar Akvaryum'da başlattı.

Multinet kart sahipleri Emaar Akvaryum'a girişlerde yüzde 30 indirimden ve tüplü dalışta avantajlı fiyatlardan faydalanıyor.

"www.bilet.emaarakvaryum.com" internet adresinden satın alınan biletlerde geçerli olan kampanya 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.

Emaar Akvaryum’da indirimli giriş ve tüplü dalış imkanından faydalanmak isteyenlerin kampanya sayfasından yaptırmaları gerekiyor.

Ana Tank, Denizanası Galerisi, Ormanlar, Nehirler ve Şelalaler, Penguen Adası, Timsah Krallığı ile 7 farklı tematik bölümden oluşan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, 200 türden 20 binin üzerinde deniz canlısı ve amfibiye ev sahipliği yapıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Emaar AkvaryumMultinet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1