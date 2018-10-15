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Multinetlilere ev temizliğinde 35 TL indirim

- Mutlubiev'den ev temizliği hizmeti alımında Multinet kullanıcıları Multipay uygulaması üzerinden 35 TL indirim kazanacak

Multinetlilere ev temizliğinde 35 TL indirim
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İSTANBUL (AA) - Mutlubiev iş birliğiyle Multinet kullanıcılarına ev temizliğinde 35 TL indirim sunuluyor.

Multinet'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, kullanıcılarına sunduğu fayda ve hizmetleri pek çok alana yaymak için sektörün uzman kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini ekledi.

Ev ve ofis temizliğinde uzman kadrosuyla fark yaratan Mutlubiev'den ev temizliği hizmeti alımında Multinet kullanıcıları Multipay uygulaması üzerinden 35 TL indirim kazanıyor.

Tek seferlik ve düzenli ev temizliğinde geçerli olan kampanya kapsamında Multinetliler, evlere profesyonel temizlik hizmeti sunan online bir platform olan Mutlubiev'den gerçekleştirecekleri ilk siparişte 35 TL, devamında ise 20 TL indirim kazanıyor.

Kampanyaya, 31 Aralık'a kadar katılmak mümkün olacak.

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Anahtar Kelimeler:
MultinetMutlubiev
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