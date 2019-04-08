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Multinetlilere, Madame Tussauds İstanbul'da yüzde 25 indirim

- Multinet kart sahipleri, önemli isimlerin bal mumu heykellerinin yer aldığı Madame Tussauds İstanbul müzesini yüzde 25 indirimle ziyaret edebilecek

Multinetlilere, Madame Tussauds İstanbul'da yüzde 25 indirim
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İSTANBUL (AA) - Multinet kart sahipleri, önemli isimlerin bal mumu heykellerinin yer aldığı Madame Tussauds İstanbul müzesini yüzde 25 indirimle ziyaret edebilecek.

Multinet'in açıklamasına göre, Multinet Up'ın kullanıcılarına avantajlar sağlayan marka iş birlikleri ve fırsatları, Madame Tussauds İstanbul ile devam ediyor.

Multinet kart sahiplerine özel hazırlanan kampanya kapsamında, tarihi ve kültürel kahramanlar ve geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin bal mumu heykellerinin yer aldığı Madame Tussauds İstanbul müzesinin biletleri yüzde 25 indirimle satışa sunuluyor.

Multinet Up ve Madame Tussauds İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde, MultiPay üzerinden alınan kodu gişede gösteren Multinetliler, yüzde 25 indirimli bilet alma hakkı kazanıyor. Kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.


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