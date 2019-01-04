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MultiPay kullanıcısı 1 milyonu aştı

2018 yılında 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan MultiPay'de 2013 yılından beri dağıtılan "Tatlıpara" tutarı ise 4 milyon lirayı aştı

MultiPay kullanıcısı 1 milyonu aştı
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İSTANBUL (AA) - Mobil cüzdan MultiPay, 2018 yılında 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşırken, 2013 yılından beri 4 milyon lirayı aşkın "Tatlıpara" dağıtıldı.
Multinet'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, sektöre çipli kart teknolojisi ile giren, devamında ilk temassız kartı sunan Multinet Up, 2015 başında geliştirdiği ilk mobil uygulamasını 2017 başında mobil cüzdana çevirerek, karekod ile mobil ödemeyi de devreye aldı.
2018 yılında 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan MultiPay'de 2013 yılından beri dağıtılan "Tatlıpara" tutarı ise 4 milyon lirayı aştı.
Verilen bilgiye göre, MultiPay üzerinden kullanıcılar online olarak yükleme yapabiliyor ve harcamaları saniyeler içinde takip edebiliyor.
Multinet Up kartının temassız özelliği ile kullanıcılar hızlıca ödeme yaparken, kartın yanlarında olmaması durumunda ise MultiPay üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde karekod ile mobil ödeme de gerçekleştirebiliyor. Bunun yanında şirket, farklı markalarla yapılan iş birlikleri ile kart kullanıcılarına yıl boyunca indirim ve kazanç sağlıyor.
Türkiye'de 2013 yılında kullanıma sunulan ilk sadakat programı "Tatlıpara" ile 2018 yılı sonu itibarıyla 171 bin kullanıcıya 4 milyon lira "Tatlıpara" dağıtıldı.
 

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