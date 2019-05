MultiTravel müşterilerine tasarruf ettiriyor

İSTANBUL (AA) - Multinet Up'ın akıllı seyahat yönetim platformu MultiTravel, platforma üye olacak işletmelere uçuşlarında tasarruf ettirirken ayrıcalıklar da sunuyor.



Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, yıl başında Biletbank iş birliğiyle hayata geçirdiği kurumsal seyahat platformu MultiTravel ile müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. Kurum çalışanlarının 7 gün 24 saat tüm cihazlardan erişebileceği platformda avantajlı fiyatlarla yurt içi, yurt dışı uçak bileti ve yurt içi konaklama hizmeti veriliyor.

Kurumların seyahat kurallarının tanımlandığı, kurum çalışanları için onay yapısı ve kural motoru ile limitlerin belirlenebildiği MultiTravel, bu sayede kullanıcılarının limit aşımlarının ve son anda pahalı biletleme yapmalarının önüne geçerek tasarruf etmelerini sağlıyor.



MultiTravel'a Hoş Geldin Kampanyası ile platforma ilk kez üye olacak şirketlere ilk üç ay boyunca hizmet bedeli ödemeden uçma imkanı tanınırken kredi kartı ile uçak bileti alan şirketlere ise ilk 3 ay boyunca kredi kartı komisyonu olmadan uçma imkanı veriliyor. Kampanya ile her ay en az 15 uçak bileti satın alan şirketler MultiTravel ile uçuşlarında ilk 3 ay boyunca hizmet bedeli ödemiyor. Her ay en az 15 adet bilet satın alan şirketler ayrıca her bilet için 4 TL TatlıPara kazanıyor. Kampanyadan sadece ilk kez MultiTravel müşterisi olan şirketler faydalanabiliyor.

MultiTravel, haziranda 100 binin üzerinde yurt içi ve yurt dışı otel portföyü ile en geniş otel ağına sahip dijital konaklama platformu haline gelecek. Ayrıca çok yakında uygun fiyatlı araç kiralama, havalimanı otel transferi ve vize servisi de hizmetlere dahil edecek.