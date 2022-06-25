Muratbey ABD’yi fethediyor

Dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaşan Muratbey, dış ticarette hedef pazarlarda güçlenmek için çalışmalarını sürdürüyor. Turquality’nin de gücünü arkasına alarak tüm dünyayı sağlıklı, inovatif, kaliteli ve leziz peynirlerle buluşturmayı hedefleyen Muratbey, global bir marka olarak tüm dünyada büyük bir ilgi görüyor. Muratbey, uzun yıllardır inovatif ürünleriyle yer aldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde online satış kanalları ile de ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Muratbey Burgu, dünyanın her köşesine ulaşıyor

Pandemi döneminde gıda sektöründe yaşanan daralma ve küçülmeye rağmen Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam eden Muratbey, ABD’de gıda sektöründe çok önemli bir yer edindi. Dijitalleşen dünyada online alışverişle Burgu’yu dünyanın en uzak köşelerine ulaştırmanın haklı gururunu yaşayan Muratbey, Getir sanal market aracılığı ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pazar payını arttırıyor. Uzun yıllardır bu ülkede başta New York, Chicago ve Boston olmak üzere birçok farklı noktada Türk damak tadını tüketicilerin beğenisine sunan Muratbey, ürünlerini yeni sofralarla buluşturacak.

İnovatif ve sağlıklı ürünlerimiz ile 30. yılımızı kutluyoruz

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, inovatif ve sağlıklı ürünlere olan talebin her geçen gün arttığını belirterek, “Son 3 yıl dünyamızı ve ülkemizi derinden sarsan pandeminin gölgesinde geçti. Hayatımızın her alanında etkilerini derinden hissettiğimiz bu süreçte bizler üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamak ve ülke ekonomisine katkı vermek amacıyla faaliyetlerimizi devam ettirdik. İnsan sağlığını koruyan ürünlerimizin yanı sıra çalışanlarımız için de ek önlemler alarak ülkemize ve insani değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirdik. Kuruluşumuzun 30. yılını kutlarken, milletimizden aldığımız destek ve motivasyonla memleketimize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalıştık ve bunda fazlasıyla başarılı olduk” dedi.

Yenilikçi peynirlerimiz yurt dışında da tercih ediliyor

Muratbey’in yarım yüzyılı aşan deneyimiyle hem sektöre hem ülke ekonomisine olan katkısını her geçen gün artırdığını belirten Necmi Erol; “30. yılımızı sahip olduğumuz değerlerin yol göstericiliğinde dünyanın 5 farklı kıtasında ülkemizi ve bayrağımızı gururla temsil ederek kutluyoruz. Avrupa ülkeleri de dâhil olmak üzere yurt dışı pazarlarda kendi markamızla ve Türkiye’de üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle, yenilikçi ürünlerimizle rekabet ediyor olmak bizim için gurur verici. Ülkemizi yeni pazarlarda en iyi şekilde temsil ediyor, sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ürünlerimizle uzun yıllardır yer aldığımız ABD’de şimdi de Getir sanal market aracılığıyla dağıtım yapıyoruz. Bizleri her zaman destekleyen ürünlerimizi sofralarından eksik etmeyen lezzet severlere teşekkür ederiz” diye konuştu.

Muratbey Türk peynirlerinin lezzetini fuarlarda tanıtıyor

Muratbey, ihracatını artırmak, global pazarlamaya ağırlık vererek ülke ekonomisine değer katmak için bu yıl dünyanın önde gelen fuarlarında ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Muratbey, 12- 14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen, tüm dünyadan binlerce ürünün sergilendiği, ABD’nin en saygın fuarlarından biri olan Fancy Food Show’da ürünleriyle büyük ilgi gördü. Muratbey, bu önemli fuara yenilikçi ürünleriyle 2016 yılından beri katılım sağlıyor. Çin’e süt ürünleri ihracatı yapabilen sayılı firma arasında yer alan Muratbey, bu yıl içinde daha önce büyük ilgi gördüğü SIAL China Fuarı’na ve ardından Sial Paris Fuarı’na katılarak ülkemiz lezzetlerinin ve yenilikçi tatlarının dünyaya duyurulmasına aracılık etmeye devam edecek.