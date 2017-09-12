Murdoch'ın SKY'ı satın alma girişimi

LONDRA (AA) - İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Karen Bradley, "21st Century"nin SKY hisselerinin tamamını satın almasına ilişkin olarak, konunun Rekabet ve Piyasalar Otoritesinin (CMA) değerlendirmesine bırakılabileceğini belirtti.

İngiliz Parlamentosunda soruları yanıtlayan Bradley, medya patronu Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu "21st Century"nin medya kuruluşu SKY’daki hisselerin tamamını satın alma girişiminin incelenmesi için konuyu rekabet kuruluna taşımayı planladığını söyledi.

Bradley, “Ortada birleşmenin kamu yararının aksine işlediğine ilişkin bir risk olduğuna inanırsam, bu konuyu (rekabet kurumuna) yönlendirebilirim. Bu tamamen garip bir durum değil.” ifadesini kullandı.

Bradley daha önce haziran ayında yaptığı değerlendirmede medyanın çok sesliliğinin korunması amacıyla konuyu denetim kuruluşlarının değerlendirebileceğini belirtmişti.

Bradley, “Denetim kuruluşu Oxfam’ın raporu doğrultusunda, meydanın çoklu yapısına dayanarak konuyu soruşturmanın ikinci fazına taşımayı düşünüyorum. Oxfam’ın konuya ilişkin sunduğu kanıtlar ve mantık ikna edici. Amaçlanan medya yapısı haber kaynakları açısından üçüncü en büyük ağa sahip. BBC ve ITN’nin sadece biraz gerisinde.” ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere’de muhalefetteki İşçi Partisi’nin Gölge Kültür, Medya ve Spor Bakanı Tom Watson, Bradley’nin konuya ilişkin duruşunu desteklediğini belirterek, "İlk kez mevcut hükümet içerisinden biri Murdoch’ın istekleri karşısında duruyor. Daha önce bu hiç olmamıştı.” yorumunu yaptı.

İngiliz basının önemli gazetelerinden Times, Sunday Times, Sun ve Sun on Sunday'i bünyesinde barındıran "News UK" medya şirketinin sahibi 85 yaşındaki Murdoch, ülkede siyaset ile basındaki etkisiyle tanınıyor.

- Medya mülkiyetinde "20-20 kuralı"

İngiltere’de yürürlükte olan rekabet yasası gereği medyada kartelleşmenin mümkün olamayacağı genel bir kanı olsa da, Murdoch'ın sahibi olduğu medya grubu gibi bazı medya gruplarının etkinliğinin ülkedeki çoğulcu medya idealine gölge düşürdüğü iddia ediliyor.

İngiltere'de medya mülkiyeti 2003 tarihli iletişim yasasıyla düzenleniyor.

Buna göre, İngiltere medya denetim kurumu Ofcom'un ülkedeki medya mülkiyeti kurallarını her 3 yılda bir gözden geçirmesi gerekiyor.

Yasa, farklı basın kuruluşları mülkiyetiyle ilgili kısıtlamalar da getiriyor. Buna göre, ulusal gazete pazarında yüzde 20 ve daha fazlası paya sahip bir gazetenin sahibi, başka bir televizyon ya da radyo kanalı satın alamıyor.

"20-20" kuralına göre, pazarın yüzde 20'sinden daha az paya sahip bir gazetenin sahibi "kamu çıkarı, medya mülkiyeti ve bilgi çeşitliliği" gibi konular dikkate alınarak, Ofcom'un onayıyla başka bir televizyon ya da radyo kanalı satın alabiliyor.