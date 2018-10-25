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MÜSAD’dan açlıkla mücadeleye destek

- Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, küresel açlıkla mücadele kapsamında 90 bin kilogram makarna bağışladı

MÜSAD’dan açlıkla mücadeleye destek
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ANKARA (AA) - Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD), küresel açlıkla mücadele kapsamında 90 bin kilogram makarna bağışladı.

MÜSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, yazılı açıklamasında, Uluslararası Makarna Örgütünün (IPO), 25 Ekim Dünya Makarna Günü dolayısıyla küresel açlıkla mücadele kapsamında 2 milyon makarna tabağı bağışı girişimine, vakıf, aşevi, gıda bankaları ve yardım dernekleri aracılığıyla 90 bin kilogram makarna bağışıyla destek verdiklerini bildirdi.

Uysallı, Birleşmiş Milletler'in "sıfır açlık" hedefine ulaşılmasında her kesime, özellikle gıda sanayicilerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, söz konusu bağışta desteklerini esirgemeyen üyelere teşekkür etti.

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