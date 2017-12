MÜSİAD, 2. Expo Turkey by Qatar'a hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar, 17-19 Ocak 2018’de gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD'ın ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar, 17-19 Ocak 2018’de Katar’ın başkenti Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenecek. İki ülke arasında iki kat artması öngörülen ekonomik ilişkilere paralel olarak MÜSİAD 2. Expo Turkey by Qatar’da, Türk firmaları için önemli iş birliği fırsatlarının oluşması bekleniyor.

Başta gayrimenkul olmak üzere inşaat, mobilya, makine, yapı malzemeleri, lojistik, bilgi teknolojileri, gıda ve sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı MÜSİAD 2. Expo Turkey by Qatar’da, Türk iş dünyası, yeni yatırım anlaşmaları ve iş birliklerine imza atacak.

Tekfen, Emlak Konut, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 150 Türk firması katılacak.





- "Daha fazla firma ile iş adamının katılım göstermesi için adım attık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak ana partnerliğini üstlendiğimiz Expo Turkey by Qatar’ın ilkine Türkiye ve Katar’ın yanı sıra bölge ülkelerinden de yoğun bir katılım gerçekleşti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl da katlanarak arttığını görerek biz de daha fazla firma ile iş adamının katılım göstermesi için adım attık. Bu yılki fuarımıza yine başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere bilgi teknolojileri, makine, sağlık turizmi, yapı malzemeleri, gıda, lojistik, ulaşım, mobilya alanlarındaki lider Türk firmaları katılım gösterecek. Türkiye’nin stratejik ortağı Katar ile bir ticaret köprüsü oluşturmak üzere düzenlediğimiz 2. Expo Turkey by Qatar, üyelerimizin ve firmalarımızın katkısıyla iki ülke arasındaki yıllık ihracat hacmini ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara, yıllık doğrudan yatırımı da 3 milyar dolara yükseltecek."