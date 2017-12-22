Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

MÜSİAD, 2. Expo Turkey by Qatar'a hazırlanıyor

- MÜSİAD'ın ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar, 17-19 Ocak 2018'de Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak

MÜSİAD, 2. Expo Turkey by Qatar'a hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar, 17-19 Ocak 2018’de gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD'ın ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar, 17-19 Ocak 2018’de Katar’ın başkenti Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenecek. İki ülke arasında iki kat artması öngörülen ekonomik ilişkilere paralel olarak MÜSİAD 2. Expo Turkey by Qatar’da, Türk firmaları için önemli iş birliği fırsatlarının oluşması bekleniyor.

Başta gayrimenkul olmak üzere inşaat, mobilya, makine, yapı malzemeleri, lojistik, bilgi teknolojileri, gıda ve sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı MÜSİAD 2. Expo Turkey by Qatar’da, Türk iş dünyası, yeni yatırım anlaşmaları ve iş birliklerine imza atacak.

Tekfen, Emlak Konut, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 150 Türk firması katılacak.


- "Daha fazla firma ile iş adamının katılım göstermesi için adım attık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak ana partnerliğini üstlendiğimiz Expo Turkey by Qatar’ın ilkine Türkiye ve Katar’ın yanı sıra bölge ülkelerinden de yoğun bir katılım gerçekleşti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl da katlanarak arttığını görerek biz de daha fazla firma ile iş adamının katılım göstermesi için adım attık. Bu yılki fuarımıza yine başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere bilgi teknolojileri, makine, sağlık turizmi, yapı malzemeleri, gıda, lojistik, ulaşım, mobilya alanlarındaki lider Türk firmaları katılım gösterecek. Türkiye’nin stratejik ortağı Katar ile bir ticaret köprüsü oluşturmak üzere düzenlediğimiz 2. Expo Turkey by Qatar, üyelerimizin ve firmalarımızın katkısıyla iki ülke arasındaki yıllık ihracat hacmini ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara, yıllık doğrudan yatırımı da 3 milyar dolara yükseltecek."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2. Expo Turkey By QatarMÜSİAD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5