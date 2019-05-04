İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "10 Ağustos'u hatırlıyoruz. Ekonomimize ve aslında sosyal birliğimize nasıl saldırılar gerçekleşti, gördük. Ekonomik güç, günümüz dünyasında masaya sunulan en önemli koz haline gelmiştir, o halde yeni dönemde MÜSİAD, bu kozu kendi memleketi ve devleti lehine çalıştırmak için elinden geleni yapmaya hazırdır, yapacaktır da." dedi.

MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu'nun sabah oturumunda konuşan Kaan, yapılan çalışmalar ve yeniden yapılanma süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"Bizler, maraton koşucusuyuz. Kısa mesafeler bize göre değil." diyen Kaan, maraton koşmanın dayanıklılık imtihanı olduğunu, fiziksel gücün yanında, sağlam bir irade, yolu göze alan bir cesaret, kendi varlığının gücüne inanmak ve sabır gerektirdiğini söyledi.

Kaan, maraton koşmanın, anlık bir güç gösterisi değil bir meydan okuma olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"MÜSİAD, bugüne değil, yarına meydan okuyan bir gelenektir. MÜSİAD, mevcut sürecini proje üreten ve amaca yönelik somut çözümler geliştiren bir yapı halinde geçirdi. Öte yandan geleceğe yönelik atacağı adımlarda kendi hedeflerini disipline etti. Memlekette ve dünyada koşullar ve yollar değişirken, atıl kalmak ve bunu göz ardı etmek bizlere yakışmazdı. MÜSİAD'ın sadece bugünü değil, 5 yıl sonrayı, 15 hatta 20 yıl sonrayı hesaplaması gerekiyordu.

Sadece hedefle olmaz, bu hedeflere yönelik paydaşlar, politikalar ve anlaşmalar gerekiyordu. MÜSİAD bugün, siyasetten bürokrasiye, sanattan ekonomiye, ticaretten sermayeye, diplomasiye kadar çok geniş bir yelpazede adeta bir danışma ve fikir edinme kurumu gibi algılanmaktadır. Yeni süreçte bu veri akışını çok daha işlevsel ve sürekli kılacak altyapı çalışmalarını nihayet tamamlıyoruz. Bu nedenle MÜSİAD Global ve MÜSİAD Yerel adını verdiğimiz yapılarımızı, MÜSİAD Ekonomik ve Ticari Saha mantığıyla çalıştıracağız."





- "MÜSİAD artık kendini, bir sermaye üssü ve veri merkezi olarak tanımlamakta"





Kaan, MÜSİAD'ın artık kendini, bir sermaye üssü ve veri merkezi olarak tanımladığını söyledi.

Kamu, özel sektör ya da uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde gelen ortaklık ya da birlikte çalışma tekliflerinin, kendilerini hem gururlandırdığını hem de cesaretlendirdiğini aktaran Kaan, bu modeli, MÜSİAD Paydaşlık ve Ortaklıklar Portalı diye tanımladıklarını aktardı.

Kaan, MÜSİAD'ın yeni dönemde, ülkesinin, tarihinin, değerlerinin, nesillerinin bekası ve salahiyeti için kültür, sanat ve spor alanlarında, eğitim alanında, sosyal sorumluluk ve mevzuat geliştirme alanlarında her zamankinden daha aktif ve daha sistematik çalışmak için tüm altyapı çalışmalarını tamamladığını dile getirdi.

MÜSİAD'ın, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yazdığı hikayenin, serüveninin cevval bir parçası olduğunu belirterek, "Hatta öyle zamanlardan oldu ki hikayenin bizzat kendisidir. Nice imtihanlardan geçerek ulaştık bugünümüze. Yılmadık. Yorulduk, lakin belli etmedik. Çünkü biliriz, inanmış ve adanmış insanların takatleri yüreklerindedir, dizlerinde değil. Bizler her zorlu imtihanda, yüreklerimizden gelen sesle ayıldık. 'Durmak yok, Yola Devam.' dedik." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında eski genel başkanları da anan Kaan, onların hayal etmenin, inanmanın ve mücadelenin ne demek olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış güzel insanlar olduğunu söyledi.





- "Türkiye'nin en prestijli sermaye üssü şeklinde bu güzel binamızı tamamladık"





Göreve geldiklerinden bu yana Türkiye'nin geçirdiği seçim süreçlerini anımsatan Kaan, 24 Haziran seçimlerinde ise siyasi yönetim anlayışının değiştiğini, devletin yeni bir yönetim modeli benimsediğini hatırlattı.

Kaan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler bu süreyi, hazırlık ve projelendirme çalışmalarımıza hız vererek geçirdik. İç ve dış yayılma ağımızı hızlandırdık. Neye evrileceğini bilmediğimiz bir devlet sisteminde erken yola çıkıp, büyük riskler almak istemedik. Türkiye'nin en prestijli sermaye üssü şeklinde bu güzel binamızı tamamladık. Bu süre zarfında MÜSİAD, klasik sermaye örgütü modelinden çıktı ve proje üreten, sunan, ortaklık geliştiren ve kamu kurumlarıyla birlikte yürüyen güçlü bir platform yapısına kavuştu. Yatırım-ticaret-üretim üçgenindeki yeni ve çok kapsamlı projelerimizi yeni dönem için hazır hale getirdik. Global ve yerel yapıların eşleştirme ve ihtiyaç belirleme süreçlerini oluşturduk. Bu yeni yapının kendi içinde oluşturacağı sermaye ve kaynak üretme, ortaklık oluşturma modeline, MÜSİAD İnvest-Yatırım adını verdik."

Yapılan diğer çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Kaan, yeni dönemde projelerin tüm taraflarını belli bir koordinasyon içinde çalıştırma hedefinde olduklarını bildirdi.





- " Ne yapıyorsak bu ülke ve geleceğimiz için"





Kaan, "10 Ağustos'u hatırlıyoruz. Ekonomimize ve aslında sosyal birliğimize nasıl saldırılar gerçekleşti, gördük. Malumunuz ekonomik güç, günümüz dünyasında masaya sunulan en önemli koz haline gelmiştir; o halde yeni dönemde MÜSİAD, bu kozu kendi memleketi ve devleti lehine çalıştırmak için elinden geleni yapmaya hazırdır, yapacaktır da. Yayılma alanlarımızın genişliği buna müsaittir. Geleneğimiz, iş yapma kültürümüz, ortaklıklarımız buna müsaittir." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Kaan, MÜSİAD'ın artık, yatırım-ticaret-üretim ekseninde hem kendi sermayesini hem de üyelerinin sermaye güçlerini geliştirerek ve milli serveti çoğaltarak büyümeyi hedeflediğinden bahsetti.

"Bu amaçla tüm finansal ve operasyonel süreçlerin ayrı takip edileceği bir ofis kuruyoruz." bilgisini veren Kaan, şunları anlattı:

"Fon üretmek, sermayede kaynak geliştirmek, şirketleşmek, ihracatı ve ticaretin verimini artırmak için ajanslar kurmak, dünyadaki bakir ticaret alanlarında mal ve hizmet üsleri kurmak gibi ekonomik anlamda daha yayılmacı bir dönemin başlamasını temenni ediyoruz. Çok ortaklı yapıların bizlere kazandıracağı sermaye birikimi, bizleri çok daha etkin ve güçlü yapacaktır.

Neticede biz, MÜSİAD'ız. Biz, Türkiye'yiz. Ne yapıyorsak bu ülke için. Ne yapıyorsak geleceğimiz için. Ne yapıyorsak beraber. Bugün yerelde 81 ilde 87 noktada ve global ölçekte 94 ülkede 224 irtibat noktasında aktif bir sermaye platformu olmanın getirdiği, büyük bir sorumluluk vardır."

Kaan, yeni binanın ve 25. Olağan Genel Kurul'un hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel Kurul kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ve eski MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan selamlama konuşması yaptı.





- Yönetim kurulunda görev değişimi





Genel kurul kapsamında, görev süresi dolan MÜSİAD Genel Başkan Vekilleri Mahmut Asmalı, Ali Gür, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Günyüz, Ömer Faruk Akbal, Burak Benşin, Soner Meşe, Mehmet Ünal, Halim Aydın ve Bayram Şenocak görevi devretti.

Yeni Yönetim Kurulu, Abdurrahman Kaan, Ali Reis Topçu, Adnan Bostan, Kerim Altıntaş, Mehmet Akif Özyurt, Ahmet Şekerli, Oktay Dede, Burhan Özdemir, Hikmet Köse, Gökhan Yetkin, İsa Albayrak, Muhammet Ali Özeken, İbrahim Uyar, Mehmet Güverçin, Ali Gökhan Er, Fatih Mehmet Keçebir, Mustafa Buluntu, Abdulsamet Temel, Ramazan Bingöl, Fatih Arslan ve Yunus Furkan Akbal'dan oluştu.



