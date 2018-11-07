MÜSİAD, Afrika ağını genişletiyor

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tanzanya'da temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Tanzanya'daki temsilcilik açılışı ile MÜSİAD'ın 81 ülkede 211 nokta temsil noktasına ulaştığı belirtilerek, derneğin yıl sonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefi olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Tanzanya'nın, Türkiye'nin Afrika ile olan ticari ilişkilerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Afrika'nın en güvenilir ve istikrarlı ülkelerinden biri olan Tanzanya'nın, 60 milyona yaklaşan nüfusu ve yatırım olanakları ile iş insanları için cazibe merkezi olduğunu kaydetti.

Uyar, Tanzanya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın benimsediği Afrika politikası kapsamında, ekonomisiyle, nüfusuyla, stratejik konumuyla ve sahip olduğu yatırım olanaklarıyla Türkiye için Afrika’da çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

MÜSİAD Tanzanya Temsilciliği’nin, iki ülke iş insanları için çok büyük önem taşıdığına işaret eden Uyar, Türkiye-Tanzanya ticaret hacminin geçen yıl 165 milyon dolara ulaştığını ve Türkiye'nin 67 milyon dolar ticaret fazlası verdiğini bildirdi.

Uyar, iki ülkenin ticaret hacminin yükseliş gösterdiğine belirterek, "Halihazırda beklenen seviyenin altında ancak yapılan çalışmalar umut verici." ifadesini kullandı.





- "Yıl sonunda toplam 30 Afrika ülkesinde teşkilatlanmayı hedefliyoruz"





İbrahim Uyar, Afrika’nın artan nüfusuyla gelecekte, günümüzden çok daha önemli bir pazar haline geleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Afrika kıtasında bulunan 54 ülkede toplam 1,3 milyar insan yaşıyor. Yani, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17'si bu kıtada bulunuyor. 2050 yılında kıta nüfusunun 4,4 milyar olacağı ve dünya nüfusunun yüzde 37'sinin bu kıtada yaşayacağı öngörülüyor. MÜSİAD olarak bizler bu amaçla Afrika'yı önceliğimiz olarak belirledik ve 2018'i 'Afrika Yılı' ilan ettik. Tanzanya temsilciliği ile Afrika'da 13. noktamıza ulaştık. Yıl sonunda toplam 30 Afrika ülkesinde teşkilatlanmayı hedefliyoruz. 2018'in sonunda tüm dünyada en az 100 ülkede hizmet veriyor olacağız."





- "Tanzanya, Türkiye'deki iş insanları için fırsat kapısı"





MÜSİAD Tanzanya Temsilcisi olarak göreve başlayan Necmettin Keleş de iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için gayret göstereceklerini belirtti.

Tanzanya'nın, Türkiye'deki iş insanları için fırsat kapısı olduğunu vurgulayan Keleş, "Bölgede çok fazla yatırıma ihtiyaç duyuluyor. İlk iş olarak Tanzanya'daki resmi kuruluşları, ticaret odaları ve iş adamı dernekleri başkanlarını ziyaret edeceğim. İki ülke arasındaki gelişen ekonomik ilişkiler ve artan ticaret hacmi, bölgenin kalkınması için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Keleş, MÜSİAD Tanzanya Temsilciliği olarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına odaklandıklarını, bu bağlamda çalışmalar yürüteceklerini bildirdi.