MÜSİAD ağustos ayı SAMEKS verileri

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) sanayi ve hizmet sektörlerini içeren Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS) ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak 56,7 puana geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ağustos 2017 sonuçları açıklandı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak 56,7 değerine geriledi. Endekste gözlenen bu düşüşte sanayi endeksinin 3,8 puan azalarak 59,8 puana gerilemesi etkili olurken, hizmet endeksi de 3 puanlık azalışla 55,4 puana geriledi.

Hizmet Endeksi'ndeki gerilemede İş Hacmi (4,9 puan), Satın Alım (2,1 puan), ve İstihdam (1,5 puan) alt endekslerinde gerçekleşen azalışlar belirleyici oldu. Buna rağmen 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdüren endeks, sektöre yönelik olumlu görünümün devam ettiğine işaret etti.







- "Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde pozitif büyüyecek"







Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, temmuz ayında tarihi zirvesini görerek yılın üçüncü çeyreğine yönelik büyüme rakamları için olumlu bir sinyal veren SAMEKS Bileşik Endeksi’nin, 56,7 puana gerilemiş olmasına karşın, 50 referans değerinin üstünde kalarak pozitif görünümünü sürdürdüğünü belirtti.

Endeksteki düşüşte temmuz ayında gözlenen yüksek oranlı artışın sebep olduğu baz etkisinin etkili olduğunu aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Hem hizmet hem de sanayi sektörüne ilişkin girdi alımlarının 50 referans değerinin çok üzerinde seyretmesi, reel sektörün Türkiye ekonomisine olan güveninin devam edeceğine ve endeksteki pozitif görünümün önümüzdeki dönemde de süreceğine işaret ediyor. Nitekim Türkiye ekonomisine ilişkin açıklanan son makroekonomik veriler de ekonomideki olumlu görünümün sürdüğünü gösteriyor.

İşsizlik oranının üst üste dördüncü ayında da gerileyerek yüzde 10,2 seviyesine düşmesi, sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artması ve tüketici fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 9,79 ile yeniden tek hanelere gerilemesi; Türkiye ekonomisine ilişkin temel göstergelerin olumlu seyrettiğine işaret etti. Bu gelişmeler ışığında, SAMEKS’in önümüzdeki dönemde de olumlu görünümünü sürdüreceğini ve Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde de pozitif büyümeye devam edeceğini öngörebiliriz."