İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Amsterdam'daki ikinci şubesi açıldı.

Dernek açıklamasına göre, yurt içinde ve yurt dışında açtığı şube ve iletişim noktalarıyla Türkiye'nin en yaygın teşkilatlanan sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD, Amsterdam'da ikinci şubesini açtı.

Amsterdam, yurt içinde 86, yurt dışında ise 68 ülkede 181 noktada çok sayıda üyeyi ve üye işletmeyi temsil eden, Güney Afrika'dan Avrupa'ya, ABD'den Japonya'ya, bütün dünyaya yayılan MÜSİAD teşkilatıyla bağlantı içine girmiş oldu.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, açılışta yaptığı konuşmada Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkiyi daha ileriye taşımak istediklerini belirtti. Hollanda'nın Türkiye ile iş birliğini geliştirmesi durumunda gelecekte daha fazla kazanacağını ifade eden Olpak, 2015 yılında Türkiye ve Hollanda arasındaki ticaret hacminin 6,1 milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı.

Tüm badirelere rağmen 2016 yılının 10 ayında önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye'nin Hollanda'ya ihracatının yüzde 15,2 artarak 3 milyar dolar olduğunu bildiren Olpak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Hollanda'dan ithalatı yüzde 3,1 artarak 2,4 milyar dolara yükseldi. Son 10 yılda Türkiye'den Hollanda’ya toplam 87 milyar dolar yatırım yapıldı ve Hollanda bu alanda ilk sırada yer aldı. Yine son 10 yılda Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırım miktarı 19,9 milyar dolar oldu ve Hollanda bu alanda da ilk sırada yer aldı. Amsterdam şubemiz inşallah bu iş birliğinin daha ileriye taşınması için ümidin ve gayretin şubesi olacak."





-"Sağduyu büyük bir provokasyonu önledi"





Olpak, İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan terör eylemini hatırlatarak terör saldırılarının ardından Rotterdam Polis Teşkilatının paylaştığı dayanışma mesajları için teşekkür etti. Pazartesi günü uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un ailesine ve tüm Rus halkına başsağlığı dileyen Olpak, şu ifadeleri kullandı:

"Suikastın, Türkiye, Rusya ve İran'ın, Suriye konusunda bir mutabakat sağlamak için yapacağı toplantıdan hemen önceki gün düzenlenmesi, saldırganın ve arkasındaki örgütün hem niyetini hem de kimliğini açıkça gösteriyor. Siyasilerin sağduyulu yaklaşımı büyük bir provokasyonu önledi. Karlov'a yönelik suikastın üzerinden çok geçmeden Berlin'de Noel Pazarı'na kamyonlu saldırı yapıldı, Zürih'te camiye saldırı oldu. Görüldüğü gibi terör bütün dünyanın sorunu.

Terörün dini, dili, ırkı olmadığı gibi herhangi bir bölgeye ya da bir millete de ait değil. Haritaya bakmaz ve sınır gözetmez. İstanbul'da, Berlin'de, Lahor'da, Paris'te, Ankara'da ve Zürih'te yaşanan vahşet ve yarattığı acı aynı büyüklüktedir. Biz MÜSİAD olarak, her zaman amasız fakatsız, her türlü terörün karşısında olduğumuzu söylüyoruz. Terörle mücadele eden bütün meşru siyasi iradeleri destekliyoruz. Masumların canı üzerinden kirli emellerine ulaşmaya çalışan terör örgütlerine karşı mücadelede en küçük bir taviz bile verilemez."

Olpak, MÜSİAD'ın ülkeler arasındaki ilişkileri, karşılıklı faydaya dayanan ticaret vesilesiyle daha ileriye taşımayı amaçladığını bildirdi. Olpak, şu açıklamalarda bulundu:

"Ortada bir iletişim sorunu ve bir anlayış eksikliği varken, iyi niyetli girişimler amacına ulaşamıyor. Daha fazla can kaybı yaşanmadan, dünyanın üzerinde bumerang gibi dönüp duran bu terör belasına karşı, bütün ülkelerin siyasi hesapları bir tarafa bırakarak, ortak tavır alması gerekiyor. Dünyada terörü bitirmeyi samimiyetle istiyorsak, uluslararası toplumun da geç olmadan bizimle aynı hassasiyeti paylaşması gerekiyor."