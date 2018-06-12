MÜSİAD'dan yükselen patates ve soğan fiyatlarına ilişkin açıklama - MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Sekizkardeş: - "Patates ve soğan şimdilerde marketlerde 6-6,5 liraya varan ücretlerle satışa sunuluyor. Ürün yeterli miktardayken fırsatçılık yapılarak fahiş fiyat üzerinden satış yapma isteği kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş, yükselen patates ve soğan fiyatlarına ilişkin, "Patates ve soğan şimdilerde marketlerde 6-6,5 liraya varan ücretlerle satışa sunuluyor. Ürün yeterli miktardayken fırsatçılık yapılarak fahiş fiyat üzerinden satış yapma isteği kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir." ifadeleri kullanıldı.

Yaşar Sekizkardeş, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde patates ve soğan fiyatlarında hızla artan bir grafiğin söz konusu olduğunu belirterek, konuyla ilgili tüketicilerden gelen şikayetin her geçen gün arttığını aktardı.

Yeterli miktarda ürün yetiştirilmesine rağmen bazı tüccarların bayram öncesi daha yüksek fiyata ürün satmak amacıyla stok yaptığı bilgisine ulaştıklarını kaydeden Sekizkardeş, bu satıcıların bilgisinin künye sistemi üzerinden de rahatlıkla tespit edilebildiğine dikkati çekti.

Bir hafta öncesine kadar 2 lira bandında seyreden patates fiyatlarının 3-3,5 lira aralığında toptan satış fiyatına ulaştığına işaret eden Sekizkardeş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu maliyetlerin Ramazan Bayramı’nın ardından daha da yükseleceği dile getiriliyor. Fiyat uygunluğu nedeniyle vatandaşlarımızın sofralarının vazgeçilmez gıda maddelerinden biri olan patates ve soğan şimdilerde marketlerde 6-6,5 liraya varan ücretlerle satışa sunuluyor. Herhangi bir ürünün üretiminin az olup talebin fazla olması durumunda fiyat yükselişi anlayışla karşılanabilir. Fakat ürün yeterli miktardayken fırsatçılık yapılarak fahiş fiyat üzerinden satış yapma isteği kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir."

Sekizkardeş, hükümetin geçen dönemlerde benzer şekilde Antep fıstığı üzerinde uygulanan spekülatif fiyat hareketlerine müdahale ederek fiyatların düşürülmesini sağladığını hatırlatarak, "Bu bağlamda, başta Başbakanlık ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların, tağşişte olduğu gibi bu şekilde davranışta bulunan satıcıları kamuoyu ile paylaşarak halkı bilgilendirmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. İlgili bakanlıklarımızın şu ana kadar yürüttüğü başarılı çalışmaları destekliyor, konunun bir an evvel vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde neticelendirilmesini talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.