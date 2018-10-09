MÜSİAD EXPO bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlayacak

İSTANBUL (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, MÜSİAD Expo'da bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlandıklarını belirterek, "Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu ve Afrika'dan Türki Cumhuriyetlere kadar dünyanın dört bir yanından gelen yabancı iş adamları ve devlet adamlarını konuk edeceğiz." dedi.



Bostan, 21-24 Kasım'da CNR Expo İstanbul'da gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

MÜSİAD Expo'nun bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlandığını belirten Bostan, "MÜSİAD Expo, Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu ve Afrika'dan Türki Cumhuriyetlere kadar dünyanın dört bir yanından gelen yabancı iş adamları ve devlet adamlarını konuk edecek. 'İş Burada: Meselemiz Türkiye' sloganıyla hayata geçecek 17. MÜSİAD EXPO'da, Türkiye'de hemen her sektörde üretkenliği artırmayı hedefleyen projeler ana gündem maddelerini oluşturacak." diye konuştu.



Bostan, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına destek vermek için çalışmalar yaptıklarını ve "Meselemiz Türkiye" diyerek yola çıktıklarını anlattı.

Türkiye'nin sanayiciyi faiz sisteminden bağımsızlaştıran, yenilikçi finansal modeller içeren projelere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bostan, "MÜSİAD olarak bir proje üretim merkezi gibi çalışıyoruz. 17. MÜSİAD EXPO, ülke ekonomimizi ve üretmek isteyen iş dünyamızın yolunu açacak çözüm önerileri ve modellerimizi sunduğumuz bir platform olacak." ifadelerini kullandı.



- "Faizsiz yatırım ve iş modelleri üzerine proje geliştiriyoruz"





Bostan, faizsiz yatırım ve iş modelleri üzerinde çalışmalar yürüttüklerini, üretim ekonomisinden yana olduklarını ve faiz düzeylerinde ayarlama yapılmadan enflasyonla mücadelenin mümkün olmadığını söyledi.



Yüksek faizle oluşan bir sarmalın içinde sıkışmanın maliyetinin eninde sonunda yüksek olacağının altını çizen Bostan, bu bağlamda MÜSİAD olarak faizsiz yatırım ve iş modelleri üzerine bir dizi proje geliştirdiklerine dikkati çekti.



Bostan, MÜSİAD EXPO'da lansmanları yapılacak ve sözleşmeleri imzalanacak projeler hakkında da bilgi verdi.



"Yerli üretim, milli gurur" sloganıyla yola çıkan "Yerli ve Milli Ürün Kullanım Kampanyası"nı hayata geçirmeye hazırlandıklarını anlatan Bostan, "Bu toprakların öz kaynağı olan milli markalarına ve ülkemizi üretim üssü olarak seçmiş markalara dair farkındalığın artırılması ve tüketicilerimizin, ithal ürünlere değil yerli ürünlere teşvik edilmesi gerekli." değerlendirmesinde bulundu.





- "TOSİ'ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak"







Adnan Bostan, MÜSİAD EXPO'da MÜSİAD'ın sanayinin büyümesi ve katma değerli ürün geliştirmesi için orta ölçekli sanayicilere yönelik 81 ilde Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ) adı verilen sanayi sitelerinin kurulması projesini geliştirdiğini belirtti.

Türkiye'de sanayi işletmelerinin, küçük sanayi sitelerinde yaklaşık 100-150 metrekarelik sanayi tesislerinde üretimlerini gerçekleştirdiğini söyleyen Bostan, şunları kaydetti:

"Bu işletmelerin, maddi imkan yetersizliğinden dolayı 3 bin metrekarelik Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) yer almaları mümkün olmuyor. Fiziki ortam, üretim şartlarını etkiliyor ve üretim miktarları düşük oluyor. Bu projemizin ana çıkış fikri, fiziki şartları büyüterek firmaları büyük hedeflere yönlendirmek oldu. TOSİ'ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. Aksaray ve Tekirdağ'daki TOSİ'lerin yapımı hali hazırda sürüyor. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret verecek. Proje, TOKİ öncülüğünde gerçekleşecek ve bir 'üretim kampüsü' şeklinde inşa edilecek."



- "Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri üzerine çalışma başlattık"





Adnan Bostan, Türkiye'nin cari açığına karşı alınması gereken en önemli tedbirin, enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak enerji kaynaklarının artırılması ve yenilenebilir enerji alanında hayata geçirilecek yeni projeler olduğunu söyledi.

MÜSİAD olarak yaygın katılımlı, çok ortaklı, faizsiz finanse edilen "Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri" üzerine çalışma başlattıklarını anlatan Bostan, "Proje kapsamında 81 ilde 81 Biyogaz ve Organik Gübre Tesisi kurulacak. Projeyle, hayvan dışkıları, organik atıklar, tarımsal atıkların kullanılarak, enerji üretilecek ve kimyasal gübre kullanımını azalacak. Proje 128 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçecek, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak." diye konuştu.





- Karz-ı Hasen Sandığı ile sosyal yardımlaşma





Bostan, MÜSİAD üyelerinin yatırım aşamasında desteklenmesi için çok ortaklı ve katılımlı bir sermaye oluşturma projesi olarak kurgulanan Girişim Sermayesi Fonu'nun, üreten ve üretim yatırımlarını geliştirmek isteyen girişimcilerin arkasında önemli bir güç olacağını belirtti.

Projenin imza töreninin yine 17. MÜSİAD EXPO'da gerçekleştirileceğini söyleyen Bostan, Karz-ı Hasen Sandığı'nın, üyeleri, faiz sarmalından korumak ve üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma kültürü oluşturabilmek amacıyla oluşturulduğunu ifade etti.

Bostan, "Karz, geri almak üzere verilen borç anlamına geliyor. Üyeler veya vefat eden üyenin eş ve çocukları arasında yardımlaşma kültürünü sağlamak için ödünç vermek ayrıca, ihtiyaç sahibi üyelerin veya vefat eden üyelerin eş ve çocuklarına karşılıksız yardım yapmak amacıyla bu projeyi başlatıyoruz." dedi.



- Afrika Türk Ticaret ve Kültür Merkezleri







Adnan Bostan, bu yılın "Afrika Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte MÜSİAD'ın Afrika'ya yönelik projeleri de hız kazandığını belirtti.

Farklı Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek üzere yola çıktıklarını ifade eden Bostan, "MÜSİAD, Türkiye ekonomisinin Afrika açılımına Afrika Türk Ticaret ve Kültür Merkezleri ile liderlik edecek." şeklinde konuştu.



- MÜSİAD EXPO'ya 6 kat fazla başvuru geldi





Adnan Bostan, 17. MÜSİAD EXPO'nun 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400'e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 30 ülkeden bakan düzeyinde katılım gösterilmesi beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar dolar ihracat rakamına büyük bir katkı sunacak 17. MÜSİAD EXPO'nun bu yıl geçmiş yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru aldığına dikkati çeken Bostan, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya, 100 kadar ülkeden katılım olacağını belirtti.

Bostan, önümüzdeki dönemde Afrika ve Güney Amerika’da yeni temsilcilikler açacaklarını dile getirerek, Şili, Brezilya ve Arjantin için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.





- High-Tech Port’ta savunma ve havacılık sektörleri bir araya gelecek





Toplantıda verilen bilgilere göre, MÜSİAD EXPO’da gerçekleşecek diğer etkinlikler de ilgi görüyor. International Business Forum (IBF)’un 22’ncisi bu yıl, önemli ekonomi başlıklarıyla gerçekleştirilecek.



EXPO ile eş zamanlı olarak düzenlenecek olan High-Tech Port’ta, savunma ve havacılık sektörleri bir araya gelecek, ileri teknolojiyle üretilen ürünlerini sergileyecekler. Bu yıl ilk kez MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (6.UGİK), geleceğin iş insanlarını, girişimci ve sanayicilerini buluşturuyor, verimli toplantılar aracılığıyla gençlere yeni ufuklar açıyor, iş dünyasındaki yolculuklarında yol gösteriyor.





