MÜSİAD Genel Başkanı Kaan AA Finans Masasına konuk oldu: (1)

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "İçimizde FETÖ'den çıkardığımız üyeleri binde 5 olarak söyleyebilirim. Çok cüzidir. Biz merceği büyüterek bunu yaptık ama birçoğu da şu anda incelemelerden sonra serbest durumdadır. Biz kurumumuzu düşünerek kendilerini üyelikten çıkarma işlemini gerçekleştirmiştik. Yani yok gibi diyebilirim." dedi.

Kaan, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanan Finans Masası'na konuk oldu.

MÜSİAD'ın 24. Olağan Genel Kurulu ve başkan seçilme sürecine ilişkin soru üzerine Kaan, MÜSİAD'ın bir medeniyet davası olduğunu belirterek, başkanlık seçimlerinin genel itibarıyla 4 yılla sınırlı ve 2 dönem kuralının bulunduğunu kaydetti. Kaan, kendisinin MÜSİAD'ın 6'ncı başkanı olduğunu hatırlatarak, derneğin devir teslimlerinin bayram niteliğinde olduğunu dile getirdi.

MÜSİAD'a her yeni başkan geldiğinde çıtayı bir adım daha yukarıya yükselttiğini ifade eden Kaan, "Yeni dönemde gayretli ve dinamik bir kadro oluşturduk. Hem dünyadaki İslam alemi için hem de ülkenin kalkınması ve ihracatının önünü açabilmek için tüm dünyada Avustralya, Amerika'ya kadar her yerde varız. Küresel bir güç olmuştur. Genel kurulda da bu mesajları verdik. Dünyanın her tarafından gelen başkanlarımızla birlikte güzel bir genel kurul geçirdik." diye konuştu.

Kaan, MÜSİAD'ın sadece bir iş adamları derneği olmadığını, sosyal alanda da söylemleri bulunan 27 yıllık süreçte hemen hemen ülkenin her konusuna eğilen bir STK olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

"Aynı zamanda sanayici ve iş adamları derneğiyiz. Sanayide özellikle yıllar itibarıyla 27 yıllık süreçte yeri geldiğinde KOBİ'lerin sesi olduk, sanayinin sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri sunduk, insan hak ve özgürlükleriyle ilgili söylemlerde bulunduk. MÜSİAD'ın aynı zamanda sosyal alanda STK ayağı itibarıyla UTESAV isimli bir vakfı da var. Buradan da toplumun genel yaşantısıyla ilgili olarak konuları ele alan çok çeşitli, geniş bir platformuz. Yeni dönemde ülkemizde yön verici, politika, proje üretici bir yönümüz olacak. Yönetim Kurulu'nda yeni bir başlık açıyoruz. MÜSİAD kurulduğu gün itibarıyla eğitim ve araştırmaları bulunmuş bir STK'dır. Teşkilatlanma her örgütte olması gereken bir faaliyet alanıdır. Yeni dönemde biz Stratejik Alanlar ve Politikalar Başkanlığı diye bir birim oluşturduk. Bu birimde 4 yönetim kurulu üyesi var. Stratejik hedef olarak bizim savunma sanayi ve havacılık diye bir başlığımız var. Sanayide ve yatırımda dönüşüm, stratejik alan olarak gördüğümüz gıda, tarım ve hayvancılık ile çevre diye başlıklarımız var. Bu konuda alanında uzman yönetim kurulu üyesini koyduk ve üst kurul oluşturduk. MÜSİAD'ın genel yapısı içerisinde 16 sektör kurulumuz var. Bunlar da yine çalışacak. Burada oluşan fikirleri üst kurulumuz alıp hükümetimizle yeri geldiğinde bir kanun teklifi olarak yeri geldiğinde bir düzenleyici, fikir verici unsur olarak çalışacaklar."

MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışında 11 bin üyeye sahip olduğunu, 50 bini aşkın işletmeyi temsil ettiğini ve son dönemdeki istihdam artışı ile birlikte 2 milyona yakın istihdam sağladığını aktaran Kaan, yurt içinde 86 noktada, yurt dışında 68 ülkede, 181 noktada hizmet veren küresel STK olduğunu söyledi.





- "Yaz sonuna doğru yeni binamıza taşınacağız"





MÜSİAD'ın inşası devam eden yeni kompleksinin ne zaman açılacağına yönelik soru üzerine Kaan, "MÜSİAD genişleyen bir STK. Mecidiyeköy'de 1990 yılında kurulan bir STK olarak 2006 yılında mevcut binaya taşındık. Oraya da sığamaz olduk. Sektör kurullarının çoğalması ve toplantıların artmasından dolayı daha geniş alanlara ihtiyacımız oldu. Bundan dolayı yeni binamızı projelendirdik. Nasip olursa bu yaz sonuna diyeyim. 21 Temmuz açılış hedefini 6 Ocak'ta koymuştuk. Bu sene kış biraz çetin geçti, uzun sürdü. İnşaatımızda bir miktar gecikmemiz olacak ama bu yaz sonuna doğru yeni binamıza taşınacağız inşallah." yanıtını verdi.





- "MÜSİAD öncelikle ciroya değil itibara bakar"





Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında MÜSİAD bünyesinde FETÖ'den tutuklanan ve derneğin üyeliğinden çıkarılanların olup olmadığına yönelik soru üzerine Kaan, MÜSİAD'ın öncelikle üye olacak kişinin ilk planda cirosuna değil itibarına baktığını, üyelik sürecinin minimum bir aylık incelemeden sonra gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti: "Devamı itibarıyla üyelik kriterlerimizin içinde 2 kişiden referansını ve en az 2 yıl üye olma şartını isteriz. Benim teşkilata geldiğim 2011 yılı itibarıyla 34 ilde yapılanmamız, 2 bin 500 civarında da üyemiz vardı, gençlerimizle birlikte 3 bin 200 civarında üye sayısına sahiptik. Büyüme ile ilgili olarak dedik ki 'içimize alacağımız üyelerle ilgili çalışma yapalım.' Üye kabul komisyonu kurduk. Hemen hemen her gün bu komisyonumuz Anadolu'dan gelen üyeleri teker teker ele aldı, inceleme sonucunda bünyemize kattık. Prensip olarak 'MÜSİAD'ın değerlerine haiz, ilkelerini savunan' kriterlerimizi çok önemsiyoruz. İçimizde FETÖ'den çıkardığımız üyeleri binde 5 olarak söyleyebilirim. Çok cüzidir. Biz merceği büyüterek bunu yaptık ama birçoğu da şu anda incelemelerden sonra serbest durumdadır. Biz kurumumuzu düşünerek kendilerini üyelikten çıkarma işlemini gerçekleştirmiştik. Yani yok gibi diyebilirim."

Kaan, MÜSİAD'ın bir marka olduğunu ifade ederek, "Eskiden tüccarın sözü senetti. Bugün senedin de itibarının olmadığını düşünürsek manidar bir durumdur. Biz güçlü, güvenilir bir topluluğuz." dedi.





- "İcadı seven projeci biriyim"







Kendisi ve yaşamıyla ilgili soruları da yanıtlayan Kaan, Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğunu ifade etti.

İcadı seven ve projeci biri olduğunu belirten Kaan, şunları kaydetti:

"İmam-hatip kökenliyim. İşletme mezunuyum. Türkiye'de sektörel ilkleri yapan bir kişiyim. Türkiye'de 21'e yakın ilkim var. Aynı zamanda dünyada da üretim noktasında ilklerimiz var. Mesela en son çıkardığımız ve sıvı protein diye tabir ettiğimiz ürün henüz dünyada yapılamadı. Babamdan öğrendiğim bir şey var. Bana 'Oğlum olmaz diye bir şey yok' demişti. 1996'da biz sektörümüzle ilgili ürünümüzü ambalaja koyduğumuzda bugün özellikle bisküvi sektöründe marka olan birçok firmanın ürünleri tenekede satılıyordu. Biz o zaman bu ürünleri paket halinde barkodlu olarak standart gramaj olarak piyasaya sunuyorduk. Bugün kendi sektörümüzde yapılamaz diye belirtilen bir işi de başararak el değmeden üretim yapabiliyoruz. Yani Ar-Ge ve Ür-Ge kısmında çalışan birisiyim."

Abdurrahman Kaan, özellikle proje yapma ve sorunlu bir işi çözme noktasında istekli olduğunu aktararak, "Her zaman çözümden yanayımdır. Zorluk konusunda da Allah sağlık ve akıl konusunda bizi imtihan etmediği sürece her şeyin yılmadan yapılabileceğine inanıyorum." görüşlerini aktardı.

Hobilerinin iş hayatında icatlar yapmak olduğunu ifade eden Kaan, gece bile uykudan kalkıp bir şeyler çizebildiğini dile getirdi.

Kendisine yön verecek tarzda kitaplar okuduğunu anlatan Kaan, spor yapmayı da sevdiğini ama günde 14-15 saat çalıştığı için zaman problemi yaşayabildiğini söyledi.

Kaan, sporun birçok branşını yaptığını kaydederek, "Cirit attım. Atletizm yaptım. 3 adım atlatmada İstanbul beşinciliğim bile var. Şu anda iş hayatında sanayiciler ve üyelerimiz için koşturuyoruz." diye konuştu.

Dedesinin marangoz, babasının ise makine mühendisi olduğunu aktaran Kaan, "Bunlar insana geçer. Sadece biraz merak gerekli. Biraz da hedefleriniz olmalı." dedi.

