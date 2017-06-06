MÜSİAD Genel Başkanı Kaan AA Finans Masasına konuk oldu: (2)

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Öngörümüz Türkiye'nin, bu yılki büyümesinin yüzde 3,5'in altına düşmeyeceği yönünde." dedi.

Kaan, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanan Finans Masası'na konuk oldu.

15 Temmuz'da MÜSİAD'ın hep sahada olduğunu ifade eden Kaan, geçen yıl 3. çeyrekte Türkiye'nin büyümede eksiye düştüğünü ancak bu durumun kısa sürede atlatıldığını, o dönemde 44 milyar dolarlık kamu yatırımı yapıldığını söyledi.

Kaan, öngörülerinin Türkiye'nin, bu yılki büyümesinin yüzde 3,5'in altına düşmeyeceği yönünde olduğunu bildirdi.

Son 30 yıla bakıldığında, Çin'in yüzde 2 bin civarında büyüdüğünü, bu dönemde Güney Kore'nin yüzde bin 700, Türkiye'nin ise yüzde 900'lük büyüme sağladığını kaydeden Kaan, "Almanya, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerdeki büyüme rakamları da yüzde 300-350'ler seviyesinde. Yani dünyada bir dönüşüm var." dedi.

Kaan, Türkiye'de çalışma çağındaki 60 milyonluk nüfusu imalat sanayisine yönlendirebilecek adımlar atılması halinde Türkiye'nin zenginleşebileceğini ve "zenginler kulübü" diye tabir edilebilen 12 bin 500 doların üzerindeki gelir grubuna rahatlıkla ulaşabileceğini düşündüğünü söyledi.

Üretim ekonomisi seviyesine yükselebilmek için imalat sanayisine odaklanılması gerektiğini belirten Kaan, şöyle devam etti:

"Buradaki projemiz şu; ihracata yönelik üretim modelini benimsemek... Siz ortaya bir ürün çıkarabilirsiniz ama bunun karşı taraftan alınabilir bir fiyatta olabilmesi lazım. Bu orta yaş grubunun aktif bir şekilde sahaya sürülmesi ile birlikte büyüme trendinin artacağını düşünüyoruz."





- "Ekonominin çok daha iyiye gideceğini düşünüyorum"





Abdurrahman Kaan, Avrupa'da maliyetlerin yükseldiğini, Çin'de de asgari ücretin arttığını, Türkiye'nin yakın civarında 20 trilyon dolarlık bir pazar olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte ekonominin çok daha iyiye gideceğini düşünüyorum." dedi.

Hindistan'da acilen 50 milyonluk konut ihtiyacı olduğunu, Türkiye'nin bu konutları üretebileceğini bildiren Kaan, MÜSİAD'da üyelerinin yüzde 35'inin inşaat sektöründe olduğunu, hükümetin bu konularda adım atması halinde kendilerinin koşa koşa gidebileceğini söyledi.

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik atılan adımlara ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Kaan, açıkladıkları SAMEKS verilerine göre sanayi üretiminde bir artış trendi gördüklerini ifade etti.

Yatırım ortamıyla ilgili yeni dönemde bir projeleri olduğunu belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Orta ölçekli sanayi bölgeleri... Burada şu anda Türkiye'de 2 modelimiz var. Bir küçük sanayi siteleri, bir de organize sanayi siteleri var. Küçük sanayi siteleri yaklaşık 200 metrekareye kadar bir alana sahip. Yeni organize sanayi siteleri de genellikle yüzde 40 doluluk oranında. Arada orta ölçekli bir sanayi bölgesine ihtiyaç var. Türkiye'nin yüzde 99'u KOBİ'lerden oluşuyor. Hükümetimizin vermiş olduğu teşvik paketleri çok güzel fakat mekan yok. Yani makineyi koyacağınız, işçilerinizi çalıştıracağınız bir alanınız yok.

Bizim yapmış olduğumuz proje... Yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışıyoruz, şu anda maliyetlerimiz, her şeyimiz hazır, içinde 200 tane, 500 ila 2 bin metrekare arasında, büyüyebilen bir sanayi sitesi modeli... İçinde aynı zamanda meslek lisesi de bulunuyor. Bayan işçilerimizi de düşünerek kreş de olacak. Aynı zamanda öğle tatillerinde spor da yapılabilecek bir proje. Bunun TOKİ üzerinden yapılmasını öngörüyoruz. İsmini de Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ) diye ifade ediyoruz. Sanayi sitesinin yanına, oradaki çalışanların da yaşayabileceği TOKİ konutları tarzında bir konut sistemini de yerleştireceğiz."





- "81 ilde en az bir TOSİ'nin kurulmasını düşünüyoruz"





MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, küçük sanayicilerin, arsaya ve binaya yatıracağı yatırımlardan dolayı yeni bir yere geçme sıkıntısı olduğunu dile getirerek, "Devletimiz bir kamu şirketiyle yaptığı takdirde uzun süreli, 10 yıl süre için bunu kiralasın diyoruz." dedi.

Yaklaşık 500 metrekare olan bir dükkanın şu anki maliyetinin 330 bin lira olduğunu aktaran Kaan, "Bir küçük esnaf, 10 yıl içinde bunu ödediği zaman, 500 metrekareye çıktığı zaman kira öder gibi yaklaşık ayda 3 bin-3 bin 500 lira gibi kira ödediği zaman makine yatırımı da yapabilir, istihdama da katkı sağlayabilir. Ana sermayesiyle iş yapmış olur. Bu şekilde hem bankacılık sisteminden faizle kredi maliyetlerini yüklenmemiş olur hem de öz sermayesiyle iş hayatına atılmış olur. Bu şekilde kar odaklı çalışma sistemine geçer." ifadelerini kullandı.

Kaan, küçük sanayicilerin OSB'lere neden geçemediğine ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"OSB'lerde orayı işleten arkadaşlarımız sağ olsun. Özellikle arsa maliyetlerini yüksek tutuyorlar. İkinci sebep de OSB'lerin doluluk oranı yeterli olmadığından masrafları ağır oluyor. 200 metrekareden 3 bin metrekareye insanın geçmesi mümkün değil. Geçtiği zaman da ciddi masraflar olur ve işletmecilik olarak da bunu sürdürebilmek mümkün değil. O nedenle biz kademeli büyümeyi sağlamak istiyoruz. KOBİ dediğimiz zamandaki kitle yaklaşık 3,5 milyon esnaf. Bu esnafın içinde hizmet sektörü de var, onu çıkarttığımızda 2 milyon civarında bir KOBİ bu alanda faaliyet gösterebilir. Bunların içinden bu sisteme giren her kişinin yatırım yapması Türkiye'deki işsizliğe çözüm olur ve ciddi şekilde büyümeyi sağlar. Çin de bu şekilde büyümüş bir ülke."

Kaan, 81 ilde en az bir TOSİ'nin kurulmasını düşündüklerini ifade ederek, "Bazı illerimizde 2-3 tane açılabilir. Özellikle limanlara yakın bölgelerde daha fazla yapılması önerimiz var. Bunlar görüşme aşamasında olan konular. İlk önce bunun kanuni altyapısının çıkması lazım. Şu an bununla ilgili de çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

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