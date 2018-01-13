MÜSİAD Genel Başkanı Kaan:

İZMİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam paketine iş dünyası olarak destek verdiklerini söyledi.

MÜSİAD Sektör Kurulları Komisyonu tarafından İzmir'deki bir otelde düzenlenen "Ticaretimizi Büyütüyoruz" başlıklı toplantıda konuşan Kaan, bu toplantılar sayesinde ülkenin ticaret potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kaan, Biz büyük bir ülkeyiz. Türkiye Türkiye'den daha büyüktür diyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarında ahlak ve vatan sevgisini temel aldıklarını dile getiren Kaan, MÜSİAD olarak yeni dönemde Afrika, Asya Pasifik ve Körfez bölgelerini hedef alacaklarını kaydetti.

İzmir'in doğal, kültürel değerleri, ticaret hayatı, ekonomisi ile farklı bir şehir olduğuna işaret eden Kaan, geçen yıl kente 742 bin turistin geldiğini hatırlattı.

Büyük hedefler için çalıştıklarını, özellikle enerji, savunma, bilgi teknolojileri, gıda, tarım, hayvancılık sektörlerine önem verdiklerini anlatan Kaan, MÜSİAD'ın, Türk iş adamlarının dünyadaki varlığını artırmayı, kalıcı iş birlikleri oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

Kaan, MÜSİAD üyelerinin, Türkiye ekonomisinde 2017'deki büyüme trendinin 2018 yılında da devam edeceğine inandığını söyledi.

Son dönemde 1,5 milyon kişiye istihdam sağlandığını anlatan Kaan, "İş dünyası olarak Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı istihdam paketine destek veriyoruz. İnşallah geçen sene verdiğimiz hedefle devam edeceğiz." diye konuştu.

- TOKİ'nin faaliyetleri

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik de yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

TOKİ'nin Türkiye genelinde 500 şantiyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü, bu şantiyelerde 1 milyon 500 bin kişinin çalıştığını ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

"Türkiye'de özellikle konut sektörü her geçen gün önemini artırmakta, daha nitelikli yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Konutu olmayan dar ve orta gelirli vatandaşlara orta konut üretiyor ve uzun vadeli satış yapıyoruz. Sosyal ve güvenlik sorunlarının çözülmesi için bu önemli. Ülkemizin dört bir yanında kesintisiz biçimde konut üretimini sürdürüyoruz."