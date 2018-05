“MÜSİAD, Gürcistan'ın dünyaya açılan ticaret kapısı olacak“ - MÜSİAD Tiflis Ofis Başkanı Yücel: - " Gürcistan’la yaklaşık 1.5 milyar dolar ticaret hacmine sahibiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman söylediği gibi Gürcistan’la ticaretimizde hedef minimum 3 milyar dolar. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bu rakamı nasıl yürütürüz onun hevesindeyiz" - "MÜSİAD, Gürcistan için dünyaya açılan bir ticaret kapısı olacak"

Türk iş adamlarının dünyaya açılmasına öncülük eden MÜSİAD, Tiflis ve Batum ofislerinin bulunduğu Gürcistan'da da yeni iş fırsatlarına kapı aralayacak.

MÜSİAD Tiflis'in geçen günkü resmi açılışında konuşan MÜSİAD Tiflis Ofis Başkanı Mustafa Özgür Yücel, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin en az 3 milyar dolara ulaşması için MÜSİAD olarak Gürcistan Hükümeti ile yakın iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın da katılımıyla açılış töreni düzenlediklerini hatırlatan Yücel, MÜSİAD'ın artık dünyada 73 ülkede 190'dan fazla noktada hizmet verdiğini ifade ederek:" Amacımız Türkiye'nin ticari hacmini bulunduğumuz ülkelerle daha yukarılara taşımak. Buradaki hizmetlerimiz ikili ilişkilerde anahtar rol oynayacaktır." dedi.

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Yücel "Biz tarihsel ilişkileri olan iki ülkeyiz ve bu dostluğu ekonomi ile de süsleyip burada yaşayan Türkler başta olmak üzere bölge insanına ekonomik katkı sunmayı da amaçlamaktayız" ifadelerini kullandı.



- "Hedef an az 3 milyar dolar"



"Gürcistan’la yaklaşık 1.5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman dediği gibi Gürcistan’la olan ticaretimizde hedef minimum 3 milyar dolar. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bu rakamı nasıl yürütürüz onun hevesindeyiz, onun çoşkusuyla hareket ediyoruz." diyen Yücel, MÜSİAD olarak iki ülkenin hükümetleri ile aktif işbirliği içerisinde bulunduklarının altını çizdi.

Gürcistan menşeli ürünleri Avrupa, Afrika ve Asya pazarlarına ulaştırmak için Gürcistanlı bakanlarla görüşmeler yaptıklarını belirten Yücel, "Onlara da MÜSİAD’ın bu bölge için çok önemli oluğunu izah ettik. Çünkü MÜSİAD sadece Gürcistan ile Türkiye arasında değil, dünyadaki MÜSİAD şubeleri ile aynı anda ticaret yapacak kapasitede bir kuruluştur" dedi.

MÜSİAD'ın, Gürcistan için yeni bir ticaret kapısı olduğunu hatırlatan Yücel sözlerini şöyle tamamladı:

" MÜSİAD Gürcistan için dünyaya açılan bir ticaret kapısı olacak. Var olduğumuz bütün noktalara kesinlikle Gürcistan ürünlerini sokmaya çalışacağız.Tarımsal alanda ve diğer ticari faaliyetlerde en iyi şekilde Gürcistan’ın ürünlerini dünyaya tanıtacağız. Biz aynı zamanda Gürcistan ile Türkiye arasında her türlü ticari faaliyette var olmanın avantajını kullanacağız. Gürcü yatırımcıların da istedikleri coğrafyada ticaret yapmalarında onlara rehberlik edeceğiz"