MÜSİAD ile Türkiye Adalet Akademisi iş birliği protokolü imzaladı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Adalet Akademisi (TAA) arasında, "Ekonomi ve Hukuk Alanında Yapılacak Çalışmalar Konusunda İş birliği Protokolü" imzalandı.



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, imza törenindeki konuşmasında, MÜSİAD olarak her fırsatta iş dünyasında yüksek ahlakı ve erdemi yüceltmenin önemine vurgu yaptıklarını belirtti.

İş hayatında hukukun tam anlamıyla anlaşılır ve uygulanabilir kılınmasının, iş ahlakını destekleyeceğini vurgulayan Kaan, "Bir ülkede hukuku, hukuk kurallarını içselleştiren bireylerin sayısı, o toplumun medeniyet seviyesiyle doğru orantılıdır. İşte bu doğrultuda, çeşitli projeler üreterek, kaynakların ulaşılabilir ve anlaşılır olmasını ve farkındalığın yükselmesini sağlayacağız." diye konuştu.





- "STK'lar önemli bir rol üstleniyor"





İş dünyasında zaman zaman hukuki süreçlerle ilgili çeşitli sorunlar yaşandığını dile getiren Kaan, bu sorunların çözüme kavuşturulması noktasında STK’ların önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Kaan, "İşte bu protokol kapsamında, iş dünyası temsilcilerinin bu konuda varsa önerilerini dinleyerek, bunları ilgili yetkililerle paylaşacağız. Bu gibi çalışmaların kalıcı olması ve sürdürülebilir bir fayda sağlaması da gerekiyor. Bu kapsamda, MÜSİAD olarak iş dünyasından edindiğimiz izlenimleri, kendi tecrübelerimiz ve entelektüel birikimimizle destekleyerek, hükümetimize, ilgili konularda kanun önerileri sunacağız." şeklinde konuştu.







- "Amacımız yargıya güveni güçlendirmek"

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) Başkanı ve Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil de, TAA'nın hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitim ve staj, meslek içi ve hizmet içi eğitim, uluslararası ilişkiler ve projeler, inceleme, araştırma ve yayın, danışma ve yardım gibi görevleri bulunduğunu anlattı.

TAA'nın en temel görevinin meslek öncesi eğitim ile meslek içi eğitim olduğunu vurgulayan Akçil, Türk hukuk sisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hukuk, adalet, insan hakları ve evrensel ilkeler çerçevesinde adil ve hızlı yargılama becerisinin kazandırılması, akademik ve kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası alandaki projelerin yanı sıra, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda, inceleme, araştırma, yayın, sempozyum, seminer ve çalıştay gibi çalışmalar da yaptıklarını aktardı.



Akçil, 2014'den bugüne kadar 5 binden fazla genç hakim ve savcıyı göreve hazıladıklarını, şu anda da 5 bin 300 hakim ve savcının da akademide staj gördüğünü aktardı.



16 bin 100 hakim ve savcının aktif görevde olduğunu bildiren Akçil, stajyer hakim ve savcıların da göreve başlamasıyla bu sayının 20 bini geçeceğini, böylelikle Türkiye'deki hakim ve savcı sayısının Avrupa standartlarına ulaşmış olacağını söyledi.



Yargının ilgi alanının çok geniş olduğuna dikkati çeken Akçil, şunları kaydetti:

"İş hayatında da yaşanan sıkıntıları birlikte konuşacağız. Hem ekonomi temsilcileri hem ilgili yargı çalışanları olacak. Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünü açmak adına bu protokolü imzalıyoruz. Bizim amacımız yargıya güveni güçlendirmek. Bir ülkede yargıya güven güçlüyse, o ülkede huzur ve güven vardır. Aynı zamanda bir ülkede yargı sistemi iyi çalışıyorsa, dış yatırımcıların o ülkeye güveni artar, yatırım artar, ülkedeki refah seviyesi yükselir. Bu anlamda da yargının görevi çok önemli."







- Protokolün kapsamı





MÜSİAD Genel Merkezi’nde imzalanan protokol; iş hayatı, ekonomi ve hukuk alanında yapılacak çalışmalar konusunda iş birliğini kapsıyor.



Protokol ile "proje üretilecek konular ve kapsamları" konusunda mutabakata varılmış oldu.



TAA ile MÜSİAD arasında iş birliği protokolüyle iki kurum arasında uzmanlık ve görev alanlarıyla ilgili iş birliğinin karşılıklı olarak geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.



Birlikte yapılan çalışmaların sonuçlarının ortak kullanımının sağlanması ve bunların yayımlanması, tarafların hizmet anlayışları ve deneyimlerini birbirlerine aktarmalarının yanı sıra, TAA'nın bilgi, birikim ve kapasitesinin iş dünyası ile ekonominin istifadesine sunulması da hedeflenenler arasında.

Ayrıca hukukun ekonomideki rolü, ekonomik yaşamı düzenleyen hukuk kurallarının neyi amaçladığının aktarılması, son yıllarda yaşanan hızlı ekonomik gelişmelerin ortaya çıkardığı değişik hukuki sorunlarla hukuk kuralları şekillendirilen ekonomik etkinlikler konusunda hukuk bilimcilerle hakim ve savcıların bilincinin artırılması da amaçlanıyor.

TAA ile MÜSİAD arasında yapılan iş birliği kapsamında, zaman içerisinde yapılacak bilimsel toplantılar ve etkinliklerle iş dünyası ve yargı kurumlarının kapasitesinin artırılması ve iş birliğine katkıda bulunulması da hedefleniyor.







