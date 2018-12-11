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MÜSİAD ile YediHilal geleceğin erdemli iş insanlarını yetiştiriyor

- MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş: - "Medeniyetimizin değerlerini esas alan, ahlaki refleksleri gelişmiş, başkalarının haklarına riayet eden, hür fikirli, vicdan sahibi, birikimli ve donanımlı bir gençlik düşlüyoruz"

MÜSİAD ile YediHilal geleceğin erdemli iş insanlarını yetiştiriyor
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İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile YediHilal'in düzenlediği "Ticaret Mektebi" programı, erdemli iş insanlarını yetiştirmeyi hedefliyor.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MÜSİAD ile YediHilal ortaklığında düzenlenen "Ticaret Mektebi" programı, MÜSİAD'ın yeni genel merkezinde gerçekleştirildi.

Programa, YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, “Medeniyetimizin değerlerini esas alan, ahlaki refleksleri gelişmiş, başkalarının haklarına riayet eden, hür fikirli, vicdan sahibi, birikimli ve donanımlı bir gençlik düşlüyoruz." ifadesini kullandı.

Programın düzenleniş amacıyla ilgili değerlendirilmelerde bulunan YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu da usta-çırak ilişkisine dayalı, ticaret ahlakına sahip, helal-haram sınırına dikkati eden ve özellikle gençlerde tacirlik ile ilgili yeni ufukların çizilmesi gerektiren düşünceyi ortaya koymak istediklerini belirtti.

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen programda "Cesaret, Şükür, Sabır ve Ticaret Ahlakı" başlıklı dersler verildi. Ticaret Mektebi programı, erdemli iş insanlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

Etlinlikte ayrıca Albaraka Garaj'dan Melih Turan yönetiminde kurulan simülasyon masalarıyla yeni iş modelleri üretilerek, sahada gerçekleşebilecek sorunlar konuşuldu.

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