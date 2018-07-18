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MÜSİAD İngiltere ile BTSO üyelerinin Londra buluşması

- Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı tekstil sektörünün önde gelen 25 firmasının yöneticileri, MÜSİAD İngiltere tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen ikili iş görüşmelerine katıldı

MÜSİAD İngiltere ile BTSO üyelerinin Londra buluşması

LONDRA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere üyeleri ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) temsilcileri, İngiltere'nin başkenti Londra'da ikili iş görüşmelerinde bulundu.

BTSO'ya kayıtlı tekstil sektörünün önde gelen 25 firmasının yöneticileri, MÜSİAD İngiltere tarafından Londra'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen ikili iş görüşmelerine katıldı.

Toplantıya İngiltere'de faaliyet gösteren önde gelen 15 Türk firmasının yöneticisi de katılarak İngiltere'de iş fırsatlarına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

MÜSİAD İngiltere Şube Başkanı Nuri Bulgurcu, etkinlikle ilgili açıklamasında, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odasını misafir etmekten büyük bir haz duyduk. İkili iş görüşmeleri yoluyla Türkiye ve İngiltere arasındaki köprü olma vazifemizi en iyi şekilde ileriye götürmek için fikir alışverişi yaptık." ifadelerini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ise Londra'daki temaslarının yararlı geçtiğini belirtti.

Görüşmelerinin sürdüğünü aktaran Kuş, "Hem Bursa'ya hem ülkemize hem de buradaki arkadaşlarımıza faydamız dokunur diye ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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