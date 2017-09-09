MÜSİAD İngiltere şubesi açıldı

LONDRA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İngiltere şubesini açtı.

MÜSİAD İngiltere Şubesi, başkent Londra'da düzenlenen etkinlikle açıldı. Sinevizyon gösterisiyle başlayan açılış etkinliğine MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çamlı, MÜSİAD İngiltere Başkanı Uğur Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere ofisini açmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

MÜSİAD'ın 68 ülkedeki 181 noktada faaliyet gösteren küresel bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Kaan, İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkilerin özellikle bu ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinde daha iyi olacağını öngörerek İngiltere ofisini açmaya karar verdiklerini söyledi.

MÜSİAD İngiltere ofisinin kuruluş çalışmalarına geçen yıl başlandığın ifade eden Kaan, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla açılış safhasına gelindiğini kaydetti.

- "Türkiye'de 2 bin 900 İngiliz şirketi var"

İngiltere ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerle ilgili bilgi veren Kaan, "İngiltere Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkelerden biri. Yaklaşık 2 bin 900 İngiliz sermayeli şirket Türkiye'de yatırım yapmış durumda. Bunların toplamı yaklaşık 9,6 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'den de İngiltere’ye yatırım yapan şirketler var. Bunların da yatırım miktarı yaklaşık 2 milyar dolar." diye konuştu.



Kaan, Ülker'in Pladis şirketiyle İngiltere'de yaptığı yatırımın da iki ülkenin ekonomik ilişkileri içinde önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, "Bunlar, İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendiriyor. MÜSİAD Türkiye'de 86 noktada faaliyet gösteriyor, 10 bine yakın üyemiz var. 10 bin üyemiz ile İngiltere’de daha büyük, daha verimli işler yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



MÜSİAD'ın AB içinde de etkin bir rol oynadığını vurgulayan Kaan, "Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda'da da şubelerimiz var. Hem lobicilik yapıyoruz hem iş dünyasını bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu süreçleri daha da hızlandırmak istiyoruz." dedi.







