MÜSİAD İngiltere tanışma yemeği

LONDRA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere, Londra'da üye toplantısı ve tanışma yemeği düzenledi.

Londra'daki üye toplantısı ve tanışma yemeğine, farklı sektörlerden çok sayıda Türk iş insanı katıldı.

MÜSİAD İngiltere Başkanı Mustafa Demir, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın yurt dışında, 92 ülkede 222 nokta ile hizmet veren bir iş dünyası derneği olduğunu söyledi.

İngiltere'deki üyelerin iş birliğini içerisinde olmasının önemine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Değerli MÜSİAD üyeleri ve dostları ile birlikteliğimizi sadece Birleşik Krallık ve Türkiye ile sınırlı bırakmayarak, dünyadaki yaygın teşkilat ağımızdan yararlanarak faaliyetlerimizi daha ileri taşımamız mümkün olacaktır. Tüm bu etkileşimi sağlayabilmek ve sürdürebilmek için düzenlediğimiz organizasyonlarımıza ve faaliyetlerimize katılım göstermeniz, bizleri mutlu etmenin ötesinde karşılıklı gelişimimiz için de son derece faydalı olacaktır."