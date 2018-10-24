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MÜSİAD İngiltere'den Büyükelçi Yalçın ve Başkonsolos Ergin’e ziyaret

- MÜSİAD İngiltere’nin yönetim kurulu üyeleri, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Başkonsolos Çınar Ergin’e ziyarette bulundu

MÜSİAD İngiltere'den Büyükelçi Yalçın ve Başkonsolos Ergin’e ziyaret
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LONDRA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere’nin yönetim kurulu üyeleri, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile Başkonsolos Çınar Ergin’i ziyaret etti.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, MÜSİAD İngiltere heyetini kabulünde yaptığı açıklamada, Türk toplumunun başarılı çalışmalarını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Büyükelçi Yalçın, "Görüşü, düşüncesi ne olursa olsun, yurt dışında yaşayan her Türk vatandaşının ortak paydası Türkiye olmalıdır." dedi.

MÜSİAD İngiltere Başkanı Nuri Bulgurcu da Türkiye ile İngiltere arasında var olan ticaret hacminin karşılıklı olarak artırılması için çalıştıklarını söyledi.

Büyükelçilik ziyaretinde Türkiye'nin Londra Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli de hazır bulundu.

MÜSİAD İngiltere heyeti, daha sonra Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin tarafından kabul edildi. Heyet, Ergin'in ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı'yı ziyaret etti.

Heyette, MÜSİAD İngiltere Başkanı Nuri Bulgurcu, Başkan Yardımcıları Bilal Gür, Ali Keskinbıçak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Aydın, Ebru Tümer, Özlem Acı, Halil Erdoğan, Mustafa Demir ve İsmail Karakaş ile Newcastle Türk Merkezi Başkanı Şahin Gülmen ve Healthtour UK-Turkey yetkilileri Havva Polat ve Meral As yed aldı.


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