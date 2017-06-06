MÜSİAD İzmir Şubesi iftarda buluştu

İZMİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin geleneksel iftarı, 8. Geleneksel Nostalji Programı ile birlikte derneğin 3. Dönem Genel Başkanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaya İzmir Termal Oteli Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar, Türk Tasavvuf Müziği Dinletisi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İftardan sonra 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimi esnasında Türkiye'nin çeşitli illerinde kaydedilen görüntüler oluşan video gösterildi.

İftarda konuşan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD olarak İzmir'de 330 üyeyle 20 binin üzerinde istihdam sağladıklarına dikkati çekerek, "Bugüne kadar nasıl ülkemize daha fazla sağlarız, katma değer üretiriz, nasıl hayırlı işlerde yarışırızın tartışmasını yaptık. MÜSİAD 1990 yılında kuruldu, 12 genç, koca yürekli genç iş adamları bir araya geliyor ve bugünkü dev MÜSİAD'ı oluşturuyor. Ülkesi için faydalı işler yapmak isteyen, ülkeme nasıl hizmet edebilirim diye çıktıkları bu yolda, bugünkü MÜSİAD'ı oluşturan bu dev yürekli iş adamlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş da iş adamlarının en temel vazifelerinden birisinin içinde yaşadığı toplumun şartlarını iyileştirmek olduğunu vurgulayarak, "Vazifemiz, iyiliği yaymaktır. Hamdolsun MÜSİAD olarak, her zaman bu amaca uygun hizmet ettik. Hiçbir zaman para kazanmayı öncelemeden çalışmaya devem ettik. Kendi şahsi refahımızı değil, ülkemizin her bir insanın refahını artırmak için çaba sarf etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da MÜSİAD'ın iş dünyasında önemli bir misyonu üstlendiğini, şu anda derneği geldiği nokta ve üstlendiği görevle diğer kurum ve kuruluşlara örnek olduğunu belirtti.

Vali Ayyıldız, konuşmasında MÜSİAD İzmir Şubesi işbirliği ile yürüttükleri "Bir iyilik yap, İzmir'de bir tane fakir kalmasın" projesine de değinerek, projeye destek verilmesini istedi.