Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar tunus dünya ekonomi CEF İSMEK
Finansal sonuçları iyi
Finansal sonuçları iyi
Gürmen'in maske desteği
Gürmen'in maske desteği
Siparişte WhatsApp devri
Siparişte WhatsApp devri
Nestlé Türkiye’ye ödül
Nestlé Türkiye’ye ödül
“Yarının Lezzeti” girişimi
“Yarının Lezzeti” girişimi

MÜSİAD salgına karşı çalışmalarını sürdürüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısı sonrası yazılı bir açıklamada bulundu.

MÜSİAD salgına karşı çalışmalarını sürdürüyor

Kaan açıklamasında şunları kaydetti:

Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olağanüstü yıkıcı etkisi, daha önce eşine rastlamadığımız bir belirsizlik sürecine işaret etmektedir. Hem arz hem de talep yönünde ciddi daralmalara sebep olan bu süreç, artık ciddi bir şekilde “tarihin en büyük ekonomik şoku” olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda iş dünyasının temsilcileri olarak bizler de; ülkemizi de ciddi bir şekilde etkisi altına alan bu krizin, hem üretici hem de tüketicilerimiz tarafından en az hasarla atlatılması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bir yandan ekonomi yönetimince alınan tedbirler ve sağlanan teşvikler sayesinde, üretim ve hizmet kapasitemizi koruyarak üretmeye devam etmek ve istihdamı korumak için çaba sarf ederken; diğer yandan da kriz sonrası döneme yönelik muhtemel fırsatları değerlendirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu düşünceyle kurmuş olduğumuz Koronavirüs Kriz Merkezi vasıtasıyla, üye işletmelerimizin sorun, tespit ve önerilerini ekonomi yönetimine aktararak; saha faaliyetleri ile politika çalışmaları arasında bir köprü görevi görmeyi sürdürüyoruz. An itibariyle Kriz Merkezimize gelen 130’u aşkın görüş, öneri ve talebi ilgili Bakanlıklarımıza iletmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda açıklanan ekonomik destek paketlerinin sahadaki uygulamalarını da takip ediyoruz. Bu kapsamda; Sn. Bakanımız Berat Albayrak’ın başkanlığında, tüm ekonomik aktörleri kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında da virüs salgını sürecine dair taleplerimizi aktarma imkânı bulduk. Salgın sürecinin millî ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkisi tamamıyla bertaraf edilene değin; MÜSİAD olarak, bütün istişare mekanizmalarında aktif rol oynamaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle bütün sektör temsilcisi üyelerimiz adına ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyor; bu birlik ve beraberlik ruhuyla makro ve mikro hedeflerimize daha emin bir şekilde varacağımıza olan inancımızı yineliyoruz.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MÜSİADMüstakil Sanayici Ve İşadamları DerneğiAbdurrahman KaanBerat AlbayrakFİKKO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.