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MÜSİAD SAMEKS aralık ayı verileri

- SAMEKS Bileşik Endeksi aralıkta bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 50,8 değerine geriledi

MÜSİAD SAMEKS aralık ayı verileri

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), aralıkta bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 50,8 değerine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Aralık 2017 sonuçları açıklandı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 1,6 puan gerileyerek 50,8 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan hizmet endeksi 0,3 puan artarak 51,1 puana yükselirken, sanayi endeksi de 2,3 puanlık azalışla 52,4 puana geriledi. SAMEKS, 50 referans değerinin üzerinde kalarak Türkiye ekonomisindeki canlılığın sürdüğüne işaret etti.

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MÜSİADSAMEKS
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