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MÜSİAD SAMEKS haziran ayı verileri

- SAMEKS Bileşik Endeksi, haziranda bir önceki aya göre 3,5 puan artarak 54'e çıktı

MÜSİAD SAMEKS haziran ayı verileri

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), haziranda bir önceki aya göre 3,5 puan artarak 54'e yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Haziran 2018 sonuçları açıklandı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, haziranda bir önceki aya göre 3,5 puan artışla 54 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Hizmet Endeksi ise 5,6 puan artarak 56 puan, Sanayi Endeksi ise 1,4 puanlık artışla 51,7 puan oldu.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin 54 puanlık değeri bu aya ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına işaret ederken, hem hizmet hem de sanayi sektörünün 50 referans puanı üzerindeki seyrini devam ettirmesi SAMEKS’teki olumlu görünümün gelecek dönemlerde de süreceğinin sinyalini veriyor.

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