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MÜSİAD SAMEKS mayıs ayı verileri

- SAMEKS Bileşik Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 41,9 seviyesine geriledi

MÜSİAD SAMEKS mayıs ayı verileri
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İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), mayısta bir önceki aya göre, 1,8 puan azalarak 41,9 seviyesine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mayıs 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 41,9 seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Hizmet Endeksi önceki aya göre 3,6 puan azalarak 40,3 seviyesine, sanayi endeksi de 5,1 puan düşüşle 41,1 seviyesine indi.

Geçen yılın eylül ayında başlayan durgunluk Mayıs 2019 döneminde de devam etti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektöre yönelik olumsuz bir görünüm arz etti.


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